Der deutsche Automobilzulieferer Continental hat im letzten Jahr sein Antriebsgeschäft in Vitesco Technologies ausgegliedert. Die Neugründung hat damit derzeit vor allem Produkte für Verbrennungsmotoren im Portfolio, Vorstandschef Andreas Wolf hält die Zukunft des Unternehmens dennoch für sehr verheißungsvoll.

Vitesco sei keinesfalls eine „Bad Bank“ für auslaufende Antriebstechnik, betonte Wolf im Gespräch mit Welt.de. Das Gegenteil sei der Fall, da das Programm neben Verbrenner-Technik auch alles Wichtige für die künftige Elektrifizierung von Fahrzeugen umfasse. „Vitesco Technologies ist für mich deshalb eine strahlende Perle“, so der Firmenchef.

Noch mache das Geschäft mit dem Verbrennungsmotor etwa 90 Prozent der Umsätze von Vitesco aus, das werde sich über die nächsten Jahre aber „deutlich ändern“. Je schneller die Elektrifizierung an Fahrt aufnehme, umso schneller werde auch Vitesco wachsen, sagte Wolf. Bis auf Batteriezellen biete man alle Produkte für Elektroantriebe und viele Jahre Erfahrung in diesem Bereich.

Flankierend zur Technik für Elektroantriebe stellt sich Vitesco als Spezialist für Software für die Branche auf. Von den aktuell 7000 Entwicklern seien mehr als 4000 in diesem Bereich tätig. „Bei uns geht es nicht ums Metallbohren oder -schleifen – auch wenn wir das in sehr geringem Umfang ebenso machen“, erklärte Wolf.

Der Vitesco-Chef bekräftigte, dass der Zulieferer ab jetzt vor allem auf E-Mobilität setzt. In Produktbereiche ohne langfristige Wachstumsperspektiven werde das Unternehmen nicht mehr investieren, „sondern diese Ressourcen in die Elektrifizierung stecken“. Es seien bereits zwei Milliarden Euro in die Elektrifizierung der Produktpalette geflossen, weitere Investitionen in der selben Höhen seien geplant.

Viele Zulieferer können vergleichbare Aufwendungen nicht stemmen, meinte Wolf. Einige Wettbewerber in der Branche werde es „hart treffen, weil sie extrem am Verbrenner hängen“, sagte er voraus. Dies werde zu einer Konsolidierung des Marktes führen, bei der Vitesco dank seiner Größe und Finanzkraft „eine aktive Rolle“ spielen könne.