Zuletzt hat sich die Bundesregierung bei der Förderung der E-Mobilität in Deutschland auf rein batteriebetriebene sowie Plug-in-Hybrid-Stromer und die dazugehörige Infrastruktur konzentriert. Aktuell berät man in Berlin die Inhalte einer flankierenden nationalen Wasserstoff-Strategie. Der ökologische Verkehrsclub VCD hat dies zum Anlass für einen offenen Brief genommen.

Um „falsche Weichenstellungen“ zu vermeiden, fordert der VCD in seinem Schreiben die Bundesministerien für Umwelt, Verkehr, Wirtschaft und Forschung sowie das Bundeskanzleramt dazu auf, für die Produktion von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen auf Wasserstoff-Basis – sogenannte E-Fuels – „strenge Nachhaltigkeitskriterien“ zu entwickeln. Wasserstoff solle zudem nur dort zum Einsatz kommen, wo die direkte Stromnutzung nicht möglich ist.

„Wasserstoff ist nur dann eine umweltfreundliche Option, wenn für die Produktion ausschließlich Öko-Strom verwendet wird. Dafür müssen zusätzliche Öko-Stromkapazitäten aufgebaut werden, damit er nicht an anderer Stelle fehlt. Anderenfalls verursacht Wasserstoff höhere CO2-Emissionen als die fossilen Energieträger, die ersetzt werden sollen“, erklärt die VCD-Bundesvorsitzende Kerstin Haarmann. Es sei notwendig, erneuerbare Energien auszubauen und der direkten Stromnutzung, beispielsweise bei Elektroautos, Vorrang zu geben.

Vergleiche man die Effizienz von Wasserstoff-Antrieben mit der von Elektroautos, schneiden letztere deutlich besser ab, sagt der VCD. Ein Fahrzeug, das mit E-Fuels betankt wird, benötige im Vergleich zum batterieelektrischen Auto für die gleiche Strecke fünfmal mehr Energie. Beim wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Auto seien es immer noch rund zweieinhalbmal mehr. Synthetische Kraftstoffe kämen vor allem für den Flugverkehr in Frage, da elektrisches Fliegen in absehbarer Zukunft nicht möglich sein wird.

„Völlig absurd“ sei es, so der VCD, wenn Wasserstoff weiter wie bisher aus Erdgas produziert werden soll, wofür zusätzliche Erdgasimporte nötig würden. Zum einen sei Erdgas ein fossiler Energieträger, zum anderen würde man so für neue Abhängigkeiten sorgen, warnte der ökologische Verkehrsclub.