Die Ankündigung, dass Elektroautobauer Tesla als Standort für seine erste Großfabrik in Europa die Brandenburger Gemeinde Grünheide gewählt hat, überraschte viele. Firmenchef Elon Musk favorisierte eigener Aussage nach eigentlich Regionen an der deutsch-französischen Grenze. Die Welt am Sonntag hat in Erfahrung gebracht, wie Brandenburg Tesla für sich gewinnen konnte.

Die brandenburgische Landesregierung habe das US-Unternehmen mit finanziellen Versprechungen nach Grünheide nahe Berlin gelockt. Das gehe aus aus Briefen von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) an Tesla hervor, berichtet die Zeitung. Steinbach erklärte demnach im Januar vergangenen Jahres in einem Schreiben, dass insbesondere die Lausitz „länderübergreifend durch Fördermittel nicht nur des Landes Brandenburg, sondern auch durch erhebliche Mittel des Bundes und Europas speziell berücksichtigt“ werde. Außerdem seien die niedrigen kommunalen Gewerbesteuern deutschlandweit einzigartig.

Im August 2019 betonte dann Woidke, dass Brandenburg im europäischen Maßstab „zu den Gebieten mit den interessantesten Förderbedingungen“ zähle. Der Standort biete zudem „günstige steuerliche Bedingungen“. Hinzu komme der vorteilhafte Einzugsbereich „sowohl auf den Brandenburger als auch auf den Berliner und den westpolnischen Arbeitsmarkt“.

Die Weiterbildung von neuen Tesla-Mitarbeitern in Brandenburg könne das Land mit bis zu 10.000 Euro pro Person fördern, hieß es von Woidke laut der Welt am Sonntag weiter. Er habe darüber hinaus zugesagt, den Zeitplan für die geplante Produktionsstätte „mit allen geeigneten Möglichkeiten“ zu unterstützen. Konkret stellte er eine „umgehende und schnelle Bearbeitung“ von genehmigungsrechtlichen Fragen in Aussicht.

Tesla will seine neue Fabrik in für deutsche Verhältnisse äußerst kurzer Zeit fertigstellen. Nach der Ankündigung im letzten November soll es bald mit dem Bau losgehen, schon 2021 dann Elektroautos vom Band laufen. Nachdem es zunächst aufgrund der Kaufverhandlung für das Grundstück sowie Protestaktionen zu Verzögerungen kam, scheint das Tesla-Werk aktuell auf Kurs zu sein.