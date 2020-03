Ola Källenius leitet seit Mai 2019 den Daimler-Konzern, zuvor war er bei den Schwaben für die Konzernforschung sowie die Entwicklung bei Mercedes-Benz Cars zuständig. In einem ausführlichen Interview mit dem Spiegel hat er unter anderem über seine Pläne für die E-Mobilität gesprochen. Er gab sich dabei überzeugt vom Klimawandel und der daraus resultierenden Aufgabe, Technologien für die Reduzierung von CO2 zu entwickeln.

Källenius musste für 2019 einen Gewinneinbruch verkünden. Dieser sei vor allem durch Sondereffekte infolge der Dieselkrise entstanden, sagte er dem Spiegel. Daimler habe Maßnahmen ergriffen, das Ergebnis durch Kosteneinsparungen zu verbessern. Das eingesparte Geld fließe in die Zukunft des Unternehmens, denn für neue Technologien wie Elektroantriebe oder Software seien „gewaltige Investitionen“ nötig.

Durch den Coronavirus ist insbesondere im weltweit wichtigsten Automarkt China der Absatz zuletzt stark gesunken. Källenius glaubt, dass die Volksrepublik später wieder mit Abstand Wachstumstreiber sein wird. Das Land werde zudem zum Leitmarkt für Elektromobilität. Im Bereich der Antriebstechnik treibt der neue Daimler-Chef wie sein Vorgänger Dieter Zetsche Verbrenner, Hybride und Batterie-Fahrzeuge sowie langfristig auch Wasserstoff-Systeme voran. Vorerst stehe aber eine Technik im Fokus.

Daimler befürworte wie etwa Premium-Konkurrent BMW Technologieoffenheit, bei Pkw setze das Unternehmen jedoch „in den nächsten fünf bis zehn Jahren klar auf Elektromobilität“, erklärte Källenius. Er verwies darauf, dass die Kleinwagenmarke Smart nur noch Elektroautos baue. Aber auch die Nutzfahrzeuge des Konzerns, „von den Vans bis zum großen Lkw“, würden elektrifiziert. Den Verteilerverkehr in den Städten könne man gut damit abdecken, für die Langstrecke und für Reisebusse werde allerdings die Brennstoffzelle für wasserstoffbetriebene Stromer interessant.

„Von Teslas Erfolg inspirieren lassen“

Angesprochen auf den Höhenflug der Aktie von Elektroauto-Branchenprimus Tesla sagte Källenius, dass das Auf und Ab an den Börsen für die Strategie des Daimler-Konzerns „nur bedingt relevant“ sei. „Aber wir sollten uns von Teslas Erfolg inspirieren lassen.“ Der Finanzmarkt sehe offensichtlich großes Potenzial für elektrische und digital vernetzte Autos, deshalb investiere auch Daimler hier hohe Summen.

Anders als ein Neueinsteiger wie Tesla könne sich Daimler nicht voll auf eine neue Technologie konzentrieren, merkte Källenius an. Traditionskonzerne müssten ihr Stammgeschäft erst auf Zukunftstrends umstellen, darum kümmere man sich bei dem süddeutschen Autohersteller derzeit. „Wir arbeiten an der Symbiose von Hardware und Software, das ‚Smartphone auf Rädern‘ ist unser Leitbild“, so der Vorstandschef.

Mit Blick auf den deutlichen Rückstand bei der Produktion von Elektroautos gegenüber Tesla bekräftigte Källenius, dass Daimler seine Stromer-Fertigung hochfahre. Die Produktion werde in diesem Jahr „auf einige Zehntausend und dann sehr schnell auf Hunderttausende“ steigen. 2019 habe der Anteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen am Daimler-Absatz weltweit zwei Prozent ausgemacht. Dieses Jahr wolle man den Anteil vervierfachen, 2021 dann noch einmal verdoppeln.

Källenius sprach sich dafür aus, die Verbrennung fossiler Energieträger sukzessive teurer zu machen, indem CO2 einen Preis bekommt. Das zusätzliche Geld solle die Politik nutzen, um die neuen, kostspieligen Technologien zu subventionieren. Die Mobilität werde zunächst teurer, da Elektroautos erst durch Massenproduktion so günstig wie konventionelle Antriebe heute würden. „Aber das wird eine Weile dauern“, meinte Källenius. Die Subvention von Stromern durch den 2016 eingeführten Umweltbonus sei „ein guter erster Schritt“ bei der Förderung.