Das britische Startup Apex hat den AP-0 enthüllt – einen vollelektrischen Supersportwagen. Das Modell wird als von der Rennstrecke inspirierter Hochleistungs-Stromer für die Straße beworben. Bei dem jetzt vorgestellten Wagen handele es sich um ein seriennahes Konzept, der Markstart des finalen Fahrzeugs soll Ende 2022 erfolgen. 500 Einheiten pro Jahr sind geplant.

Als Preis für den AP-0 werden umgerechnet rund 165.000 Euro anvisiert. Geboten werden dafür 485 kW (659 PS) Leistung, damit soll es in 2,3 Sekunden von Null auf Hundert gehen – unter anderem durch das dank Kohlefaser als Werkstoff nur 1200 Kilogramm betragende Leergewicht. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit knapp über 300 km/h angegeben.

Trotz der hohen Leistungsfähigkeit und dem aggressiven Design will Apex den AP-0 nicht als „Hypercar“ verstanden wissen. Das zeige sich im Preis und den technischen Daten sowie dem Fahrzeuggewicht. „Es ist vielmehr ein Sportwagen, der leicht, schnell und als Statement für die Absicht von Apex konzipiert wurde, die weltweit besten Null-Emissions-Sportwagen zu bauen, die brauchbar und komfortabel auf der Straße sind, sich auf der Rennstrecke aber in eine reine Fahrmaschine verwandeln“, heißt es.

Das britische Super-Elektroauto soll vollgeladen eine offizielle Reichweite von knapp über 510 Kilometern erlauben. Dazu wird eine Batterie mit 90 kWh Kapazität in den Fahrzeugboden verbaut. Als Ladezeit bis 80 Prozent werden weniger als 15 Minuten durch bis zu 350 kW via CCS-Standard in Aussicht gestellt – ein bisher bei Serienfahrzeugen unerreichter Wert.

Der AP-0 soll auch beim Autonomen Fahren in seinem Segment zu den Vorreitern gehören. Vorgesehen ist zunächst Selbstfahr-Funktionalität auf Stufe 3, bei der der Fahrer sich unter bestimmten Voraussetzungen dauerhaft vom Verkehrsgeschehen abwenden kann. Sobald „sicher beherrschbar“ kann die Technologie laut Apex auch Stufe 4 unterstützen – die Vorstufe zum autonomen Fahren. Ermöglicht werde dies durch in die auffällige Haifischflosse integrierte Lidar-Sensoren.

Zu den für den Fahrer verfügbaren Funktionen des AP-0 soll neben Sicherheitssystemen und -assistenten auch ein holografisches Display für augmentierte Realität gehören. Apex will darüber unter anderem Tipps für das Bewältigen von Rennstrecken einblenden.