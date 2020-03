BMW will mit dem neuen digitalen Service „eDrive Zones“ dafür sorgen, dass Plug-in-Hybride einen größeren Anteil ihrer Strecken nur mit Strom zurücklegen – und damit lokal emissionsfrei. Die neue Funktion löst dazu beim Einfahren in vorab definierte Gebieten – etwa Umweltzonen – einen automatischen Wechsel in den rein elektrischen Betriebsmodus aus.

BMW eDrive Zones steht ab sofort in diversen Plug-in-Hybrid-Modellen zur Verfügung, teilte der bayerische Autohersteller mit. Im weiteren Verlauf des Jahres folge die Einführung des Loyalitätsprogramms BMW Points, mit dem Fahrer von Plug-in-Hybriden über ein Punktesystem mit Prämien belohnt werden – beispielsweise mit kostenlosem Laden. Dabei zähle jeder elektrisch gefahrene Kilometer, innerhalb einer eDrive Zone können doppelt Punkte gesammelt werden.

Mit der Einführung von eDrive Zones und BMW Points demonstriere BMW „Entschlossenheit, Technologie-Innovationen konsequent und auch unabhängig von gesetzlichen Reglementierungen zugunsten von mehr Nachhaltigkeit im Bereich der individuellen Mobilität einzusetzen“. Das Unternehmen unterstreicht, dass die Technologie auch für Plug-in-Hybride anderer Marken vorstellbar sei. BMW regt an, für jedes urbane Ballungsgebiet eine eDrive Zone zu definieren. Für Städte sei dies eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, E-Mobilität weiter zu fördern und die Lebensqualität zu steigern.

Der Service BMW eDrive Zones basiert auf einem Pilotprojekt des Konzerns in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam. Dort erhielten 50 Fahrer von Plug-in-Hybriden über eine App Zugriff auf die GPS-Koordinaten einer für den Innenstadtbereich definierten Zone. Bei der Einfahrt in diesen Bereich wurden sie aufgefordert, in den rein elektrischen Fahrmodus zu wechseln. „Bereits nach wenigen Monaten war festzustellen, dass die an dem Pilotprojekt beteiligten Fahrer rund 90 Prozent aller Strecken innerhalb der Rotterdamer eDrive Zone rein elektrisch zurückgelegt hatten“, berichtet BMW.

Der nun in ersten teilelektrischen BMW serienmäßige Service eDrive Zones nutzt zur Erkennung ausgewiesener Gebiete sogenannte „Geo-Fencing-Technologie“ über GPS. Das Umschalten in den elektrischen Fahrmodus erfolgt dabei automatisch. Ist die Funktion aktiviert, werden eDrive Zones auf der Navigationskarte hervorgehoben. Dort erscheint zudem ein Hinweis auf das automatische Umschalten in den E-Modus, sobald das Fahrzeug eine eDrive Zone erreicht. Innerhalb einer eDrive Zone ist das Plug-in-Hybrid-Fahrzeug so lange lokal emissionsfrei unterwegs, wie es der Ladezustand der Batterie erlaubt. Gehen die Energievorräte zur Neige, wird der Verbrennungsmotor aktiviert.

BMW eDrives Zones ist zunächst in allen Varianten der Plug-in-Hybrid-Modelle 745e, X5 xDrive45e und 330e verfügbar. Weitere Modelle sollen sukzessive folgen. Die Funktion wird laut BMW von Beginn an in einer Vielzahl von europäischen Großstädten unterstützt. In Deutschland seien zunächst alle 58 Städte und Regionen mit Umweltzonen berücksichtigt worden. Hinzu kämen weitere Kernbereiche von Städten in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Frankreich.