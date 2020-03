Tesla hat mit der Veröffentlichung eines neuen Videos am 16. März den offiziellen Start der Auslieferung des Mittelklasse-SUV Model Y verkündet. Bereits in den Tagen zuvor waren erste Exemplare an Kunden in den USA übergeben worden. Der Elektroautobauer hat seine neueste Baureihe damit deutlicher früher als geplant auf den Markt gebracht – eigentlich sollte das Model Y erst im Herbst dieses Jahres kommen.

Das Design, die Preise und die wichtigsten technischen Daten des Model Y standen bereits im Vorfeld fest, nun werden einige weitere Details bekannt. Die Informationen finden sich in einem von Tesla veröffentlichten Benutzerhandbuch sowie Erklärvideos, zudem berichten frühe US-Kunden über ihren neuen Stromer. Dadurch steht nun beispielsweise fest, wie die Abmessungen des Model Y im Vergleich zur 2017 eingeführten Mittelklasse-Limousine Model 3 ausfallen.

Während das Model 3 mit 4694 mm Länge, 2088 mm Breite (mit Rückspiegeln) und 1443 mm Höhe auf der Straße steht, ist das Model Y 4751 mm lang, 2129 mm breit und 1624 mm hoch. Durch die größere und höhere Karosserie bietet das SUV entsprechend mehr Platz im Innenraum. Auch bei der Anzahl der möglichen Passagiere gibt sich das Model Y mit Platz für bis zu sieben Personen geräumiger. Jeder Sitz der hinteren Reihen lässt sich dabei für zusätzlichen Stauraum separat flachlegen.

Neben dem Kofferraum hat das Model Y wie bei Tesla üblich vorne einen sogenannten Frunk – kurz für „Front Trunk“, also ein vorderer Kofferraum. Im Inneren finden sich außerdem diverse Ablageflächen und -fächer. Eine weitere Besonderheit ist der dank großem, ununterbrochenem Glasdach durchgehende Blick in den Himmel. Eine technische Neuerung des Model Y ist eine ab Werk verbaute Wärmepumpe, die mehr Effizienz sowie bei für die Batterie problematischen niedrigen Temperaturen im Winter mehr Reichweite verspricht.

Optional kann das Model Y mit Dachgepäckträger ausgerüstet werden. Da das nötige Zubehör bisher nicht verfügbar ist, steht der Preis dafür noch nicht fest. Ob und wann eine weitere von einigen nachgefragte Ausstattung verfügbar sein wird, ist dagegen unklar: Aus dem Benutzerhandbuch geht nicht eindeutig hervor, wie es bei Teslas zweitem SUV um die Anhängerkupplung bestellt ist. Am Heck gibt es Berichten aus den USA zufolge aber eine Abdeckung, hinter der sich die Aufnahme für eine Anhängevorrichtung befinden könnte.

Eine ebenfalls nennenswerte Funktion des Model Y ist der Modus „Off-Road Assist“ – also ein Assistent für die Fahrt abseits befestigter Straßen. Ein echter Geländewagen dürfte das kalifornische SUV damit allein wegen seines Karosserie-Konzepts zwar nicht werden, das Fahrverhalten soll sich im Gelände laut Tesla aber „insgesamt verbessern“. Dazu werde unter anderem das Drehmoment zwischen dem vorderen und hinteren E-Motor für bestmögliche Traktion ausbalanciert.

Das Model Y teilt sich Insidern nach etwa 70 Prozent der Komponenten mit dem Model 3. Entsprechend ähneln sich die Leistungsdaten der beiden für den Massenmarkt entworfenen Elektroautos. Während das Model 3 bis zu 560 Kilometer mit einer Ladung schafft, kommt das Model Y aber nur bis zu 505 Kilometer weit. Das SUV beschleunigt außerdem etwas langsamer und erreicht eine geringere Topgeschwindigkeit.

Hierzulande soll das Model Y im nächsten Jahr geliefert werden, hieß es zuletzt. Die Produktion könnte dann schon im neuen deutschen Tesla-Werk in Grünheide nahe Berlin erfolgen. Die aktuell im deutschen Online-Konfigurator zu findenden Varianten mit maximaler Reichweite und Sportpaket kosten ab 58.620 beziehungsweise 65.620 Euro. Dafür werden eine Reichweite von 505/480 Kilometern geboten. Von Null auf Hundert geht es in 5,1/3,7 Sekunden, maximal sind 217/241 km/h möglich.