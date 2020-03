Für die Elektroautos seiner neuen ID.-Familie hat VW eine von Grund auf für den alternativen Antrieb ausgelegte Plattform entwickelt. Die Wolfsburger versprechen für die auf dem Modularen Elektrifizierungs-Baukasten (MEB) basierenden Modelle insbesondere hohe Alltagstauglichkeit, Effizienz und erschwingliche Preise. Die Nachteile aktueller Batterie-Technologie kann die neue Architektur aber noch nicht vollständig beseitigen.

Die Chemie von Akkus reagiert empfindlich auf extreme Temperaturen, dies sorgt im Sommer sowie im Winter zusammen mit der Nutzung der Klimaanlage beziehungsweise Heizung für teils deutlich niedrigere Reichweiten. Nach der Automobilwoche vorliegenden internen VW-Unterlagen ist damit zu rechnen, dass auch die neuesten Elektroautos des Konzerns merkliche Einbußen bei der Reichweite aufweisen werden.

Der erste auf dem MEB basierende Stromer ist der Kompaktwagen ID.3, diverse weitere Elektroautos von VW und den Schwestermarken mit der Plattform sind geplant. Die Automobilwoche berichtet, dass in heißen Sommern der Betrieb der Klimaanlage die Reichweite um 10 bis 15 Prozent reduzieren werde. In kalten Wintern sei ein noch größerer Rückgang zu erwarten. „Die optionale, energiesparende Wärmepumpe benötigt dennoch Energie für bis zu 30 Prozent der Reichweite“, heißt es der Branchenzeitung zufolge in den Dokumenten von VW.

Bereits bei früheren, noch auf Verbrenner-Plattformen aufbauenden Elektroautos von VW wie dem e-Golf oder dem e-up! geht die Reichweite bei widrigen Witterungsbedingungen und ausgiebigem Einsatz von Nebenverbrauchern deutlich zurück. Das gilt auch für die Modelle anderer Hersteller, ältere Batterie-Pkw erreichen im Winter mitunter nur bis zu 50 Prozent ihrer offiziell angegebenen Reichweite.

Mit dem künftig in der EU geltenden, vergleichsweise realitätsnahen WLTP-Fahrzyklus sollen Käufer den tatsächlichen Verbrauch von Autos besser abschätzen können. Bei Elektroautos rückt dabei aufgrund der noch vergleichsweise langen Ladezeiten auch die ausgewiesene Norm-Reichweite in den Fokus. VW will hier offenbar nichts beschönigen: „Realitätsferne Verbrauchsangaben wie beim NEFZ sind passé“, sagte ein ungenannter Manager des Unternehmens der Automobilwoche.