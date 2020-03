Der Chef des deutschen Automobilzuliefer-Riesen Bosch hat in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung über die Coronavirus-Krise sowie die weiteren Herausforderungen für die Branche durch die Mobilitätswende und Digitalisierung gesprochen. Volkmar Denner bekräftigte dabei, bei Antrieben vorerst weiter mehrere Technologien voranzutreiben.

Bosch habe den Anspruch, „die Mobilität der Zukunft mitzugestalten, statt von ihr getrieben zu werden. Wir sehen sie elektrifiziert, automatisiert, vernetzt und personalisiert“, sagte Denner. Der Konzern investiere massiv, um seine marktführende Position zu behalten – das gelte auch für Bereiche außerhalb der Mobilität. So setzte man etwa auf das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz.

Auf die Elektromobilität angesprochen erklärte der Bosch-Chef, dass man hier „so breit aufgestellt wie kein anderes Unternehmen der Welt“ sei. Das Portfolio reiche vom E-Bike bis zum 40-Tonnen-Truck mit Produkten von elektrischen Achsen bis zu Batterien auf Basis zugekaufter Batteriezellen. Bosch investiere seit Jahren 400 Millionen Euro jährlich allein in die Pkw- und Lkw-E-Mobilität. Dieses Jahr seien es zusammen mit der Brennstoffzelle 500 Millionen.

„Von Anfang 2018 bis Mitte 2019 haben wir in der Pkw-/Lkw-Elektromobilität Aufträge von rund 13 Mrd. € akquiriert, so dass das in den nächsten Jahren ein stark wachsendes Geschäft für uns sein wird“, sagte Denner. Trotzdem habe auch der Verbrennungsmotor noch Potenzial: Bosch gehe davon aus, dass 2030 zwei von drei Neuwagen Diesel oder Benziner mit oder ohne Hybridantrieb sein werden. Der Klimaschutz müsse darüber hinaus auch über den heutigen Fahrzeugbestand forciert werden, CO2-reduzierte Kraftstoffe wären dafür ideal.

Denner unterstrich im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung, dass für Bosch Technologieneutralität wichtig sei. „Die Politik sollte zum Beispiel im Klimaschutz anspruchsvolle Ziele setzen, aber die Lösung der Innovationskraft der Industrie überlassen“, meinte der Diplom-Physiker. Es drohe zurzeit die Gefahr, „einseitig die Elektromobilität überzubetonen“. Es dürften nicht durch zu scharfe CO2-Vorgaben pro Fahrzeug Fragen etwa zur Nachhaltigkeit der Energieproduktion ausgeblendet werden. Die Politik sollte zudem Anreize für CO2-reduzierte Kraftstoffe schaffen – diese seien nötig, um die Emissionen der Bestandsflotte zu reduzieren.