Der weltweit zweitgrößte Autokonzern Toyota setzt weiter vor allem auf Hybridautos und effiziente Verbrennungsmotoren. Zwar befinden sich auch nur mit Batterie betriebene Autos und Wasserstoff-Stromer in Arbeit – diese sind laut Alain Uyttenhoven, Präsident von Toyota Deutschland, für die zunehmend strengeren CO2-Gesetze etwa in Europa aber nicht unbedingt nötig.

Von der Zeit in einem Interview darauf angesprochen, wie Toyota die künftigen Emissionsvorgaben der EU erfüllen will, sagte Uyttenhoven: „Mit unseren Hybridautos. Sie verbrauchen wenig Superbenzin und sind sehr effizient, benötigen aber keinen Ladestecker.“ Die Nachfrage nach der von den Japanern seit dem Start der Hybrid-Ikone Prius im Jahr 1997 vorangetriebenen alternativen Antriebsart sei „so hoch, dass es eine gewisse Knappheit gibt und wir neue Fabriken für die Pufferbatterien errichten müssen“.

Uyttenhoven erklärte, dass die Hybriden des Konzerns die strengen Gesetze der Europäischen Union „deutlich“ unterbieten würden. Toyota gehe daher davon aus, unter dem neuen 95-Gramm-Ziel der EU zu liegen. Man wolle zudem im Rahmen des sogenannten Poolings die CO2-Bilanz von Kooperationspartnern verbessern.

Volkswagen setzt als stärkster Konkurrent von Toyota um den Titel des weltgrößten Autoherstellers auf Elektroautos, andere alternative Antriebe und auch klassische Verbrenner stehen mittel- bis langfristig auf dem Abstellgleis. Anders können die Wolfsburger nach dem Diesel-Skandal mit ihren vielen großen, schweren und spritdurstigen SUV-Modellen die EU-Limits nicht erfüllen. Uyttenhoven bekräftigte mit Blick auf die Strategie des Wettbewerbers, dass Toyota seine Ziele auch mit Hybriden erreichen werde.

Die Hybride von Toyota arbeiten mit einer Elektro-Verbrenner-Kombination, können aber meist nur kurze Strecken oder gar nicht elektrisch fahren. Angesichts der Transformation der Branche hin zu reiner, lokal emissionsfreier E-Mobilität will auch der japanische Hersteller in diesem Jahrzehnt eine Elektroauto-Offensive starten, konzentriert sich dabei zu Beginn jedoch auf Asien. Dort und auch international sieht man bei Toyota das Potential von Voll-Stromern allerdings noch skeptisch.

Auch E-Autos sorgen für CO2-Emissionen

„Batterieelektrische Autos fließen zwar mit null Gramm in die Flottenbilanz ein, aber das ist nicht die ganze Wahrheit“, so Uyttenhoven. Er verwies darauf, dass bei der Produktion und im Strommix für die Fahrenergie CO2-Emissionen frei würden. Bei Toyota glaube man, dass es vernünftiger sei, „die Grenze mit jedem Auto einzuhalten, statt mit ein paar Jokern das Ergebnis geschickt auszubalancieren“.

Toyota wolle außerdem erschwingliche Autos bieten, so Uyttenhoven weiter. Während etwa die Hybridversion des Kleinwagens Yaris um die 20.000 Euro koste, lägen vergleichbare Elektroautos ohne staatliche Förderung bei rund 30.000 Euro. Der Toyota-Mann räumte ein, dass in einigen Ländern wie China oder Norwegen kein Weg an vollelektrischen Modellen vorbeiführe – regionale Politik habe einen großen Einfluss auf die Branche.

Nach den Worten von Uyttenhoven verfolgt Toyota auch im neuen Jahr seine bisherige Antriebsstrategie: mit dem bewährten Hybridantrieb, extern aufladbaren Plug-in-Hybriden mit mehreren Kilometern E-Reichweite, Batterie-Fahrzeugen und Brennstoffzellen-Modellen mit Wasserstoff-Elektroantrieb.

Eine „binäre entweder-oder-Betrachtung“ von Batterie und Brennstoffzelle halte das Toyota-Management für falsch. Das Unternehmen sage nicht, dass eine Technologie die einzige Lösung ist, unterstrich Uyttenhoven. So würden Autos um die 10.000 Euro weiter einen Verbrennungsmotor haben. Man entwickle aber auch günstige kleine Pkw mit E-Antrieb. Es bleibe jedoch dabei: „Toyota hält Autos mit einer 800 Kilogramm schweren Batterie nicht für sinnvoll“, betonte Uyttenhoven. Für Menschen, die viele Kilometer fahren, werde das wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Auto die bessere Lösung sein.