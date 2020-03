Aktuell ist an den Ladesäulen der EnBW weniger los. Infolge der Beschränkungen durch den Coronavirus gebe es erkennbar einen niedrigeren Ladebedarf, sagte Nils Straube, Leiter des Geschäftsfelds Mobility Service Provider & Digitale Lösungen, im Gespräch mit dem Magazin Edison. Unabhängig davon werde der baden-württembergische Energieversorger den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur vorantreiben. In den kommenden Wochen würden dazu weitere eigene Ladestationen in Betrieb genommen.

Es gibt Befürchtungen, dass der Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus und die dadurch erwartete Wirtschaftskrise die Elektromobilität ausbremsen. Auch bei der EnBW könnte es Sparmaßnahmen geben, es sei laut Straube aber noch zu früh, die konkreten Auswirkungen abschätzen zu können. Bis auf weiteres stehe der Plan, zukünftig deutlich mehr als die bislang 2200 EnBW-Ladepunkte in Deutschland zu bieten. „So wird die EnBW den Zugang zum ohnehin größten Ladenetz in DACH mit rund 40.000 Ladepunkten über die mobility+ App auch mit eigenen Ladestationen weiter auszubauen“, erklärte der Energie-Manager. „DACH“ steht für die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz.

Im Fokus des Infrastruktur-Ausbaus der EnBW stehe das schnelle Laden von Elektroautos. Im Augenblick betreibt das Unternehmen hierzulande rund 300 moderne Schnelllader, an denen E-Pkw pro Stunde mit bis zu 150 Kilowatt (kW) Strom ziehen können. Die EnBW ist damit einer Auswertung der Wirtschaftsforscher von Prognos zufolge mit einem Marktanteil von 12,2 Prozent die Nummer 1 unter den sogenannten E-Mobility-Providern (EMP) in Deutschland.

Die EnBW sorgte im März für Aufsehen in der E-Mobilitäts-Szene, als sie die Partnerschaft mit dem Anbieter von Schnellladestationen entlang von Autobahnen Ionity ausgesetzt hat. Das von deutschen Autoherstellern und Ford gegründete Unternehmen erhöhte im Februar die Preise für seine 350-kW-Schnelllader drastisch. Die neuen Konditionen seien „nicht gut für die Neugewinnung von Kunden für die Elektromobilität“, begründete Straube das Ende der Kooperation gegenüber Edison. Man bedauere, „die sehr gute Ladeinfrastruktur der Ionity“ aus dem Angebot entfernen zu müssen, sehe jedoch keine Alternative zu diesem Schritt.

Der Manager versicherte dem Magazin, dass die EnBW ihre eigenen Strompreise stabil halte. Man werde zudem den Service weiter verbessern. Darüber hinaus treibe man künftig der Ausbau des eigenen Schnellladenetzes stärker voran. An den neuen Säulen könne mit Ladeleistungen von bis zu 300 kW in der Stunde Energie in Elektroauto-Akkus gepresst werden. Die schnellen Strom-Tankstellen sollen anders als die von Ionity verstärkt in die Städte gebracht werden. Das werde bundesweit in Kooperation mit Partnern etwa aus dem Einzelhandel, mit Baumärkten und Mineralölgesellschaften stattfinden. Details dazu will Straube mitteilten, sobald die Beschränkungen des öffentlichen Lebens durch den Coronavirus nachgelassen haben.