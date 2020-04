E-Mobilität gilt für viele Bereiche und Einsatzzwecke als vielversprechende Technologie, auch bei Nutz- und Spezialfahrzeugen. Bei Letzteren wird sich die alternative Antriebsart aber wohl erst später durchsetzen – zumindest in der Landwirtschaft. Das glaubt Peter Pickel, der das Forschungs- und Entwicklungszentrum von John Deere, einem führenden Hersteller von Traktoren, leitet.

Das Magazin Edison frage Pickel in einem Interview, wann Bauern die ersten Elektro-Traktoren einspannen werden. „Das dauert noch eine ganze Weile“, meinte er. Zwar beschäftige sich die Branche seit über 20 Jahren mit der Elektrifizierung von Landmaschinen, heutige Batterien würden jedoch nicht ausreichend Energie bereitstellen. Ein Landwirt wolle einen größeren Traktor einen ganzen Tag lang unter Volllast nutzen, ohne nachzutanken oder nachzuladen. Das sei aktuell höchstens bei kleineren Fahrzeugen möglich.

Ein Traktor mit beispielsweise 250 PS bräuchte bei einer Einsatzzeit von zehn Stunden und 50 Prozent Auslastung eine Batterie mit einer Kapazität von über einer Megawattstunde – „und das wären dann noch nicht einmal die größten Traktoren“, so Pickel. Entsprechendes sei in nächster Zeit nicht darstellbar – und selbst wenn, wären die erforderlichen „Super-Batterien“ für Landwirte nicht bezahlbar.

Der Experte glaubt trotz der Herausforderungen an eine Zukunft für die Elektrifizierung in der Landwirtschaft. E-Maschinen böten gegenüber einem Dieselmotor „erhebliche Vorteile“ – etwa kompaktere Maße, eine höhere Leistungsdichte und weniger Verschleiß. Alternativ zu einer massiven Batterie an Bord könnten E-Traktoren via Kabel dauerhaft mit dem Stromnetz verbunden bleiben. Auf der Branchenmesse Agritechnica 2019 stellte John Deere ein solches Modell vor, allerdings noch als vollautonom fahrende Zukunftsstudie.

Bei dem im letzten Jahr gezeigten Fahrzeug handele es sich zwar nur um einen Prototyp, der „in keiner Weise serienreif“ sei. Das gelte auch für die elektrischen Komponenten, die Leistungselektronik und die nötige Infrastruktur, so Pickel. Das Konzept zeige aber „eine neue Denke auf“. In Zukunft könnte es demnach Produkte geben, die über ein zusätzliches Batteriefahrzeug oder ein Fahrzeug mit einer Kabeltrommel zur Versorgung mehrer Arbeitsmaschinen Strom erhalten.

Für kleinere Landmaschinen bis etwa 100 PS könne sich Pickel batterieelektrische Lösungen schon „in naher Zukunft“ vorstellen. Denn diese würden auf dem Hof oft nur für Umschlagarbeiten genutzt und könnten zwischendurch geladen werden.

Mit Wasserstoff arbeitende Brennstoffzellen-Stromer sieht Pickel noch skeptisch – diese seien wie Batterie-Lösungen zu groß, zu schwer und zu teuer. Abhilfe könnte eine semi-mobile Brennstoffzelle am Feldrand schaffen, die via Kabel Energie zum Traktor schickt. Dafür müsste aber erst einmal Wasserstoff in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.