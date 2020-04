e.GO Mobile hat Anfang April einen Antrag auf Anordnung der Eigenverwaltung beim Amtsgericht Aachen gestellt. Ein Gericht hat der Bitte laut einer Mitteilung des Elektroauto-Startups bereits stattgegeben und einen vorläufigen externen Sachwalter bestellt. Der Vorstand wird zudem um einen bisher nicht dem Unternehmen zugehörigen Generalbevollmächtigten ergänzt.

„Das ist eine erneute Herausforderung von außen in der nur fünfjährigen Geschichte von e.GO“, erklärte Firmengründer und -chef Günther Schuh. Der Produktions-Professor hatte das Unternehmen 2015 nach dem Verkauf des von ihm mitgegründeten E-Transporter-Herstellers StreetScooter an die Deutsche Post gegründet. Auf dem Weg zum Marktstart mussten die Aachener zahlreiche Probleme bewältigen.

e.GO Mobile habe schon mehrere Rückschläge überwunden und zuletzt einen stabilen Serienhochlauf erreicht, sagte Schuh. Die bis hierher notwendigen Korrekturen hätten die Firma viel Geld und Zeit gekostet. Ende 2019 habe dann die Bundesregierung die Verlängerung und Erhöhung des Umweltbonus für den Kauf eines Elektroautos angekündigt, Die Förderung wird zur Hälfte von den Herstellern finanziert, e.GO Mobile musste daher den als besonders günstiges Modell beworbenen E-Kleinstwagen Life verteuern.

Mit der höheren Elektroauto-Kaufprämie habe die Bundesregierung vorerst einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil von e.GO Mobile im deutschen Markt kassiert, was auch die weiteren Finanzierungsrunden deutlich erschwert habe, so Schuh. Die Coronavirus-Krise führe nun auch noch zur Unterbrechung des Verkaufs und der Lieferketten in der Autoindustrie sowie zum Wegbrechen des Kapitalmarktes.

Trotz Sanierung „große Pläne“

„Unsere überwiegend strategischen Investoren haben uns bis hierhin stark unterstützt und uns ermöglicht, als einziges Start-Up in Europa einen E-Pkw in Serie auf die Straße zu bringen. Jetzt haben sie verständlicherweise andere Prioritäten“, sagte Schuh. Für e.GO Mobile greife auch kein staatliches Rettungsprogramm. Die Hausbanken könnten keine Eigenanteile an der Finanzierung übernehmen. Für solche Fälle sei das Gesetz zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) erlassen worden.

e.GO Mobile betonte, trotz des nun beantragten ESUG-Verfahrens weiter „große Pläne“ zu haben und stark wachsen zu wollen. Man erwarte 2021 erstmals einen positiven operativen Cash-Flow und rechne zusätzlich ab Mitte 2020 mit ersten Erträgen aus dem Handel mit CO2-Zertifikaten.

„Daher wollen wir auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord behalten und hoffen, dass uns unsere Kunden und unsere Lieferanten auch während dieser Eigenverwaltungsphase die Treue halten“, unterstrich Schuh. „Wir haben 80% des in Deutschland eigentlich Unmöglichen schon geschafft. Und wir sind kreativ und zäh: Wir sind deutsche Ingenieure! Wir werden auch diese Krise überstehen. Wir sind ein attraktives Unternehmen, das wesentliche Lösungen für nachhaltige Mobilität von morgen bereits fertig entwickelt hat.“