Tesla hat die Produktions- und Lieferzahlen für die ersten drei Monate des neuen Jahres bekanntgegeben. Der US-Elektroautobauer konnte sein bisher bestes erstes Quartal verkünden. Demnach wurden von Januar bis März fast 103.000 Elektroautos produziert und ungefähr 88.400 Fahrzeuge ausgeliefert.

In Q4 2019 waren die Produktion und Auslieferung mit 105.000 beziehungsweise 112.000 Elektroautos größer ausgefallen, Tesla hat derzeit aber wie der Rest der Autobranche mit der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen. Analysten hatten eigentlich mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet, die Aktie stieg entsprechend nachbörslich zunächst um fast 18 Prozent.

Von der großen Limousine Model S und dem SUV Model X stellte Tesla in Q1 2020 15.390 Einheiten her, die Auslieferungen beliefen sich auf 12.200 Fahrzeuge. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem neuen SUV Model Y rollten in den vergangenen drei Monaten 87.282 Exemplare von den Bändern, 76.200 Einheiten wurden ausgeliefert. Unterm Strich ergaben sich so 102.672 produzierte und 88.400 ausgelieferte Elektroautos.

Das Model Y wird seit Januar hergestellt und seit März an Kunden übergeben. Das neue Mittelklasse-SUV startete damit deutlich früher als ursprünglich geplant, betonte Tesla. In der kürzlich in Shanghai eröffneten ersten China-Fabrik komme man zudem trotz „erheblicher Rückschläge“ auf Produktionszahlen „in Rekordhöhe“. Tesla musste sein chinesisches Werk im Zuge der Coronavirus-Krise vorübergehend schließen, auch in den USA wurde die Fertigung heruntergefahren.

Tesla wies abschließend wie üblich darauf hin, dass die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge „etwas zurückhaltend“ berechnet worden sei, die tatsächliche Menge könnte daher noch höher liegen. Weitere Details zum Geschäftsergebnis im ersten Quartal 2020 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wird das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.