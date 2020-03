Die Deutsche Post hat vor kurzem überraschend das Aus für die Produktion der Elektro-Transporter ihrer Tochter StreetScooter verkündet. Das 2014 übernommene Unternehmen soll zum reinen Betreiber der Bestandsflotte umgewandelt werden. Neue Fahrzeuge werden demnach nicht mehr gebaut, auch der Verkauf an Dritte wird eingestellt. Nun meldet sich einer der Gründer des Startups zu Wort.

StreetScooter war 2010 im Umfeld der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen von den Professoren Achim Kampker und Günther Schuh ins Leben gerufen worden. Letzterer bezeichnete die Entwicklung bei StreetScooter in einem Gastkommentar für das Fachportal für Prozess- und Verfahrenstechnik ATP Info als „ein Armutszeugnis für Deutschland“.

Hoffentlich würden durch das Ende der StreetScooter-Fertigung nicht zu viele entmutigt, sagte Schuh. Er verwies auf „Macher, die das Unmögliche wagen“ wie den früheren Apple-Chef Steve Jobs, Amazon-Boss Jeff Bezos und den Chef des Elektroautobauers Tesla Elon Musk. Auch hierzulande gebe es wagemutige Manager wie den Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess: Dieser nehme den „wahnwitzigen regulatorischen Angriff auf die Autoindustrie“ an und versuche, der ökologisch notwendigen Mobilitätswende in kürzester Zeit eine wirtschaftliche Chance zu geben.

Diess könne die ganze Branche retten – „wenn man ihn lässt“, so Schuh weiter. Er forderte Unterstützung für den Volkswagen-Chef, und dass man sich an den Erfolgen freue und „nicht auf das Scheitern“ warte. Das Beispiel StreetScooter habe gezeigt, dass die Aufgabenstellung für Diess „eigentlich unmöglich“ ist.

Ehrgeizigen Projekten mit hohem Risiko fehle hierzulande schnell das Geld: „Wir fallen in die Hände derjenigen, die Deutschland nach den Sparkassenregeln führen: ‚Investitionen so klein wie möglich, Ertrag muss sicher sein und der Break-even morgen'“, sagte Schuh. Er spielte damit wohl auch auf sein neues Startup e.GO Mobile an, mit dem er erschwingliche Elektro-Kleinstwagen vorantreiben will. e.GO Mobile kämpft wie StreetScooter mit finanziellen Problemen.

Schuh steht hinter StreetScooter-Konzept

Schuh ist Ingenieur und Professor für Produktionstechnik, den Ansatz von StreetScooter verteidigte er: Das Unternehmen habe nicht nur ein auf den Zustellerzweck optimiertes Postfahrzeug ohne lokale Emissionen entwickelt, sondern auch ein nachhaltigkeitsorientiertes Produktionssystem. Das Konzept ziele darauf ab, „Überkapazitäten und Überproduktion, das Kernproblem der heutigen Automobilproduktion, radikal zu minimieren“.

Die laut Schuh von der Post eingeforderte Beteiligung an StreetScooter kritisierte er mit den Worten: „Es folgte die Inkarnation der Langsamkeit.“ Der externe Vertrieb sei drei Jahre gestoppt worden, die Internationalisierung und Neuentwicklung der Technologie auch. Normale Beschaffungen seien verschleppt, das Management „rausgeschmissen“ und „Amateure“ eingesetzt worden. Die Post habe zudem die Bestellungen für ihre eigene Flotte „minimiert“, jegliche Verbesserung verboten „und auf eine Gelegenheit gewartet, das Geschäft unter einem Vorwand einzustellen“.

Schuh hatte sich zwischenzeitlich um einen Rückkauf von StreetScooter bemüht. Die Post stellte die Suche nach einem Käufer oder Partner dann aber angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen in diesem Jahr durch den Coronavirus ein. „Hätte man uns doch die Kontrolle gelassen! Oder wiedergegeben“, so der Mitgründer und Ex-Chef. StreetScooter sei weder eine ausreichende Finanzierung noch ein realistischer Zugang zum Kapitalmarkt gewährt worden, bemängelte Schuh abschließend. Das sei „schade für Deutschland“.