Honda baut mit General Motors Elektroautos

Mit General Motors und Honda arbeiten zwei weitere Autohersteller gemeinsam an zukünftigen Elektroautos. Der US-Konzern und der deutlich kleinere japanische Wettbewerber haben sich auf die Entwicklung von zwei komplett neuen Stromern für Honda verständigt, teilten die Partner mit.

Das Design von Exterieur und Interieur der geplanten Fahrzeuge werde exklusiv von Honda übernommen. Die technische Basis stelle die neue flexible Elektroauto-Plattform mit „Ultium“-Batterien von General Motors. Die Antriebstechnik werde auf die von Honda Kunden gewohnte Fahrcharakteristik abgestimmt. Auch Sicherheits- und Assistenzsysteme von General Motors seien Teil der Produktkooperation.

Die Produktion der Elektroautos erfolgt in Werken von General Motors in Nordamerika. Der Markstart ist für das Modelljahr 2024 vorgesehen, die Einführung könnte also bereits im Jahr zuvor in den USA und Kanada erfolgen. Ob die Fahrzeuge auch nach Europa kommen, ist noch unklar. Auch zur Art und Positionierung der neuen Modelle gibt es bislang keine Details.

General Motors und Honda arbeiten bereits bei E-Mobilitäts-Projekten zusammen, darunter im Bereich von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Stromern. Die Unternehmen kooperieren zudem beim Autonomen Fahren, zuletzt wurde mit dem Cruise Origin ein hochautomatisiertes Elektro-Shuttle vorgestellt. Honda ist an dem 2016 von General Motors übernommenen Selbstfahr-Startup Cruise beteiligt. Die Japaner unterstützen die Amerikaner darüber hinaus seit 2018 mit bei der Entwicklung von Batteriemodulen.

„Die erweiterte Partnerschaft ermöglicht Skaleneffekte, um unseren Fahrplan für die Elektrifizierung zu beschleunigen und unsere branchenführenden Bemühungen beim Senken der Treibhausgasemissionen voranzubringen“, so Rick Schostek von Honda Amerika. Er merkte an, dass ein möglicher weiterer Ausbau der Partnerschaft im Gespräch sei.

Bei der Honda von General Motors zur Verfügung gestellten Elektroauto-Technik handelt es sich um die dritte Stromer-Plattform des US-Traditionskonzerns. Die flexible, da modulare Architektur mit neuer Batterie-Technologie soll alltagstaugliche Fahrzeuge zu erschwinglichen Preisen ermöglichen. Besonders in seinen neuen Ultium-Batterien sieht General Motors einen zentralen Wettbewerbsvorteil.