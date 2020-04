Prof. Dr. Dr. Andreas Hintennach leitet bei Daimler die Batteriezellforschung, bei einem digitalen Roundtable gab er Einblicke in die Entwicklungs- und Forschungsziele des Konzerns. Daimler konfektioniert die Batteriepakete für seine Elektroautos und kauft die im Kern enthaltenen Batteriezellen zu. Hintennach wies darauf hin, dass man alle Phasen von der Grundlagenforschung bis hin zur Produktionsreife abdecke. Dazu gehöre die Optimierung der bestehenden Lithium‑Ionen-Akku-Systeme, die Weiterentwicklung von Zellen und die Forschung an neuen Batteriesystemen.

Der Schwerpunkt der Daimler-Batteriezellforschung liege derzeit auf den Energiespeichern der nächsten Elektroauto-Generationen nach dem 2019 gestarteten SUV EQC. Lithium-Ionen-Batterien würden in den kommenden Jahren weiter das Tempo vorgeben, es sei aber noch mehr zu erwarten. „Wir arbeiten fortlaufend an Innovationen und Alternativen, die über die Möglichkeiten von Li-Ionen-Batterien hinausgehen – nicht zuletzt hinsichtlich der Energiedichte und der Ladezeiten, aber auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit“, sagte Hintennach.

Neben der Energiekapazität sei für Daimler Sicherheit ein entscheidender Faktor. „Ein Mercedes-Benz muss Maßstab in Sachen Sicherheit sein, und das gilt auch für seinen Batteriesatz“, betonte Hintennach. Ein weiteres Leitprinzip bei der Entwicklung sei Flexibilität: Bei Daimler gebe es zahlreiche Anwendungsfälle für Batteriepacks, vom Smart über Mercedes-Benz Pkw und Transporter bis hin zu Bussen und schweren Lkw – und schließlich von 48-Volt-Mild-Hybriden zu Plug-in-Hybriden und reinen Elektrofahrzeugen.

Die von Daimler eingesetzten Lösungen müssten auch nachhaltig sein, erklärte Hintennach. Nachhaltigkeit sei für die Schwaben zum Leitgrundsatz bei allen Entwicklungsaktivitäten geworden. Da die Herstellung von Fahrzeugen einen hohen Materialeinsatz erfordere, liege einer der Entwicklungsschwerpunkte auf einem möglichst niedrigen Bedarf an natürlichen Ressourcen. Außerdem werde die Recyclingfähigkeit von Anfang an berücksichtigt. Die Batterieherstellung werde so Teil einer Kreislaufwirtschaft.

Bei den in Lithium-Ionen-Batterien verwendeten Rohstoffen steht insbesondere Kobalt in der Kritik. Das Metall wird immer wieder mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden beim Abbau in Verbindung gebracht. Daimler setze hier zum einen darauf, dass Lieferanten die Nachhaltigkeitsanforderungen des Autokonzerns erfüllen, erläuterte Hintennach. Der Kobalt-Anteil in den Daimler-Batterien von aktuell weniger als 20 Prozent werde zudem künftig weiter reduziert. Der Daimler-Manager deutete an, dass später ganz auf Kobalt verzichtet werden könnte.

Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien

Auf Kobalt und andere Materialien wie Lithium werden laut Hintennach Materialien folgen, die sich vor allem an Mangan orientieren – „einem ökologisch betrachtet unbedenklichen, leicht aufzubereitenden Rohstoff“. Es gebe für Mangan bereits „ein exzellentes Recycling“, weil es in Form von nicht wieder aufladbaren Alkalibatterien schon seit Jahrzehnten genutzt wird. Die Forschung müsse diesen Batterietyp nun aufladbar machen. Daimler gehe davon aus, dass die Technologie in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre marktreif sein wird.

Eine weitere Alternative sei die Lithium-Schwefel-Batterie. „Schwefel ist ein Abfallprodukt der Industrie, das fast nichts kostet, sehr rein ist und sich gut recyceln lässt. Es birgt große Herausforderungen in der Energiedichte, hat aber auch eine unschlagbare Ökobilanz. Bis diese Technologie für Pkw verfügbar ist, kann es aber noch Jahre dauern“, so Hintennach. Auch Lithium steht in der Kritik, dieser Rohstoff lasse sich aber ersetzen. So komme etwa die Magnesium-Schwefel-Batterie ohne ihn aus. Der Vorteil von Magnesium sei, dass es beliebig verfügbar ist – zum Beispiel bestehe die ganze Schwäbische Alb aus Kalk. Im Moment befinde sich die Forschung hier allerdings noch auf Laborniveau.

Der Lithium-Ionen-Batterie überlegen sei unter anderem die Festkörper-Batterie. Mehrere Autohersteller arbeiten an entsprechenden Energiespeichern, Daimler will sie ab Mitte 2020 im Stadtbus Mercedes-Benz eCitaro erstmals einsetzen. Die Technologie habe eine sehr hohe Lebensdauer, sei sehr sicher und enthalte zudem weder Kobalt noch Nickel oder Mangan, sagte Hintennach. Allerdings sei sie weniger energiedicht, daher relativ groß und nicht schnell aufladbar. Sie eigne sich deshalb zwar gut für Nutzfahrzeuge, aber noch nicht für Pkw.

„Ob Zellen mit Festkörper-Elektrolyten, Lithium-Metall-Anoden oder Lithium-Schwefel-Systeme – alle Technologien unterscheiden sich in ihren spezifischen Materialanforderungen, ihren Anwendungen und nicht zuletzt auch in ihrem Reifegrad“, so Hintennach. Jede Technologie habe ihre Vor- und Nachteile. Noch nicht gleich um die Ecke, aber auch nicht in allzu weiter Ferne, seien Batterien, bei denen die Graphitschicht der Anode durch neue Werkstoffe wie etwa Lithium-Metallfolien oder Siliziumpulver ersetzt werden kann. Beides erhöhe die Energiedichte deutlich, das Ergebnis sei eine größere Reichweite und besseres Schnellladen.

„Lithium-Luft-Batterien enthalten tatsächlich nur Lithium. Der Rest – also der Sauerstoff – kommt einfach aus der Luft. Chemisch gesehen ist es ein ähnliches Konzept, wie wir es in der Brennstoffzelle haben, wo wir Wasserstoff verwenden. Die Energiedichte wäre herausragend – aber diese Technologie liegt noch in weiter Ferne“, so Hintennach weiter.

Mit dem Vision AVTR hat Daimler Anfang des Jahres ein futuristisches Forschungsfahrzeug vorgestellt. Die Batterietechnologie basiert auf organischer Zellchemie auf Graphenbasis und eliminiere damit seltene, giftige und teure Werkstoffe wie Metalle vollständig, erklärte Hintennach. Elektromobilität werde damit unabhängig von fossilen Ressourcen. Das Material erlaube zudem eine hundertprozentige Recyclingfähigkeit durch Kompostierung. Neben einer exponentiell hohen Energiedichte weise die Technologie „außergewöhnliche“ Schnellladefähigkeit auf. Hintennach: „Organische Batterien sind momentan Teil unserer Grundlagenforschung. Es wird zwar noch mehrere Jahre dauern, bis sie in Mercedes-Benz Fahrzeugen eingeführt werden können – aber das Potenzial ist da!“

Vorerst wird Daimler in seine Elektroautos also wie bisher Lithium-Ionen-Batterien verbauen. Das Unternehmen arbeitet jedoch intensiv an deren Verbesserung sowie neuen, leistungsfähigeren Akkutypen. „Unsere Kompetenzen zur technologischen Evaluierung von Werkstoffen und Zellen sowie die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden konsequent ausgeweitet“, bekräftigte Hintennach.