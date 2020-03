General Motors hat Details zu den über die diversen Marken des Konzerns hinweg geplanten neuen Elektroautos und deren Technik verraten. Das Herz der E-Mobilitäts-Offensive ist die dritte Stromer-Plattform des Unternehmens. Die flexible, da modulare Architektur mit neuer Batterie-Technologie soll alltagstaugliche Fahrzeuge zu erschwinglichen Preisen ermöglichen.

Neben der Skalierbarkeit der Plattform sieht General Motors besonders in seinen neuen „Ultium“-Batterien einen zentralen Wettbewerbsvorteil. Mit den eigenentwickelten Energiespeichern könne man „um nahezu jeden Kunden“ im Markt werben – „unabhängig davon, ob dieser ein bezahlbares Beförderungsmittel, ein Luxus-Erlebnis, ein Nutzfahrzeug oder eine Hochleistungs-Maschine sucht“, hieß es in einer Mitteilung.

„Tausende General-Motors-Wissenschaftler, -Ingenieure und -Designer arbeiten an einer historischen Neuerfindung des Unternehmens“, sagte General-Motors-Präsident Mark Reuss. „Sie sind an der Schwelle zu einem profitablen Elektroauto-Geschäft, das Millionen von Kunden zufriedenstellen kann.“

Die sogenannten Pouch-Zellen ähnelnden Ultium-Akkus lassen sich sowohl horizontal wie vertikal stapeln, erklärte General Motors. Dadurch könne die Fähigkeit zum Stromspeichern und das Batterie-Design für das jeweilige Fahrzeug optimiert werden. Die Kapazitäten der Batterien sollen von 50 bis 200 kWh reichen, in der Spitze ließen sich damit 400 Meilen (ca. 644 km) oder mehr nach der vergleichsweise realistischen US-Norm EPA erzielen. Auch besonders sportliche Elektroautos mit einer Beschleunigung von um die drei Sekunden von Null auf Hundert seien darstellbar.

Die meisten neuen Elektro-Modelle sollen über 400-Volt-Systeme und eine Ladeleistung der Batterie von bis zu 200 kW verfügen. Für Trucks sind 800-Volt-Technik und 350-kW-Schnellladefähigkeit vorgesehen. Die eingesetzte neue Akku-Technologie mit geringem Kobalt-Gehalt wird in Kooperation mit LG Chem produziert, einem weltweit führenden Batteriezulieferer aus Südkorea. Zusammen werde man die Kosten unter 100 Dollar je kWh drücken, so General Motors. Diese Schwelle gilt als wesentlich für Autobauer, um Strom-Fahrzeuge zu vergleichbaren Preisen und Margen wie Verbrenner zu verkaufen.

Zu General Motors gehören unter anderem Chevrolet, Cadillac, GMC und Buick. Für die Marken sind diverse elektrische Neueinführungen geplant, darunter im Truck-, SUV-, Crossover- und regulären Pkw-Segment sowie Nutzfahrzeuge. Dabei soll neben moderner, kosteneffizienter Technik weniger Komplexität die Preise senken: Laut dem US-Hersteller werden die E-Modelle zunächst mit 19 unterschiedlichen Batterie- und Antriebs-Konfigurationen angeboten – bei den Verbrennern gebe es heute 550 mögliche Kombinationen.

General Motors geht davon aus, dass bereits die ersten Baureihen seiner neuen Elektroauto-Generation profitabel sein werden. Darauf aufbauend wolle man für weiteres Wachstum sorgen. Die für Mitte des Jahrzehnts erwarteten weltweiten Verkäufe von über einer Million Stromer könne man mit der neuen Ausrichtung des Konzerns bei Bedarf deutlich übertreffen.

„Wir wollen so viele Elektroautos auf die Straßen bringen wie möglich“, sagte General-Motors-CEO Mary Barra. „Wir glauben daran, dass der Klimawandel Realität ist, und wir haben die Verantwortung, einen saubereren, gesünderen Planeten zu schaffen.“

Als eines der ersten neuen Elektroautos kündigte General Motors den Nachfolger des Chevy Bolt an. Hierzulande wird der Kompaktwagen als Ampera-e von Opel angeboten, ist nach dem Verkauf der Rüsselsheimer an die französische PSA-Gruppe jedoch ein Auslaufmodell. Ein weiteres neues Elektroauto von General Motors ist die Wiederauflage des Hummer, die es nur mit Batterie-Antrieb geben wird. Ob und welche Elektro-Pkw es nach Europa schaffen werden, ist noch unklar. General Motors hat sich in den letzten Jahren weitgehend aus dem hiesigen Markt zurückgezogen.