UZE Mobility stellt E-Auto-Vermietung ein, neuer Geschäftsfokus

Das deutsche Startup UZE Mobility verfolgt künftig eine neue Strategie. Auf den Ausbau seiner eigenen Flotte von Elektroautos verzichtet das Unternehmen laut einer Mitteilung. Man könne so das Geschäft mit Mobilitäts- und Umfelddaten von Fahrzeugen aller Art schneller skalieren. Dazu öffne UZE Mobility großen Flotten den Zugang zu seiner Werbe- und Sensortechnologie.

Das sich noch in der Testphase befindliche Mietangebot von UZE Mobility wird eingestellt. Eigentlich war der Kauf von 500 E-Transportern der Deutsche-Post-Tochter StreetScooter geplant. Stattdessen sollen nun Fahrzeugflotten und private Autobesitzer mit digitalen Fahrzeugdisplays – den „UZE Ads Kits“ – Werbeeinnahmen generieren können. Transporter und Lkw statte man zudem mit eigener Sensor-Technologie aus, ab der zweiten Hälfte 2020 werde dies auch bei Pkw der Fall sein. So könne jedes Fahrzeug die für die Werbung und weitere datenbasierte Geschäftsmodelle nötigen Daten seines Umfelds „aufsaugen“, erklärt UZE Mobility.

„Mit den ersten 50 StreetScootern konnten wir unsere UZE Ads Kits und Sensoren sehr gut weiterentwickeln und testen. Eine wesentliche Erkenntnis dabei war, dass wir viel schneller skalieren, wenn wir auf eine eigene große Flotte verzichten“, sagt Firmenchef Alexander Jablovski. „Jetzt kann UZE Mobility mit denselben Finanzmitteln und Ressourcen in der gleichen Zeit deutlich mehr Fahrzeuge mit seinen UZE Ads Kits und Sensoren ausstatten als zuvor.“ Um die Montage, Wartung und Reparatur kümmern sich 1700 Werkstattpartner des freien Werkstattnetzes von Global Automotive Service (G.A.S.).

Mit der entwickelten Sensor-Technologie erfassen Fahrzeuge sämtliche Daten ihres Umfelds – etwa zum Wetter, zur Geografie, zur Demographie, zum Lärmpegel oder zur Luftqualität bis hin zu den Straßen- und Verkehrsverhältnissen, so UZE Mobility. Aus diesen Daten könnten beispielsweise Werbetreibende Erkenntnisse ziehen, um Zielgruppen genauer und in Echtzeit anzusprechen. So ließen sich am Fußballstadion Fußballschuhe bewerben und auf demselben Fahrzeug im Luxusviertel Edelschmuck.

UZE Mobility nennt ein weiteres Beispiel: Werde es an einem Frühlingstag plötzlich sehr warm, könne ein Eisproduzent im selben Moment Lust auf seine Eiscreme machen. Die Eismarke könne auf den Meter genau einblenden, wie weit die nächste Verkaufsstelle entfernt ist oder ob es dort Verkaufsaktionen gibt. Die Datenerzeuger würden dabei selbst entscheiden, ob und an wen sie ihre Daten über UZE Mobility verkaufen wollen.