Während die Produktion von Tesla in den USA wegen des Coronavirus größtenteils noch ruht, entstehen im neuen China-Werk des Unternehmens seit einigen Wochen wieder Elektroautos. Von den Baufortschritten der Anfang des Jahres eröffneten Fabrik in Shanghai wurden zahlreiche Videos veröffentlicht, Bilder aus dem Inneren waren bisher jedoch rar. Ein Video gibt nun erstmals einen ausführlicheren Einblick in die Fertigungsstätte.

Bei dem auf YouTube hochgeladenen Clip handelt es sich laut dem Veröffentlicher um ein offizielles Video von Tesla. Zu sehen ist wie bei den „Gigafactories“ des US-Herstellers üblich ein großes Werk mit mehreren Bereichen, Stationen, Förderbändern und zahlreichen Fertigungsrobotern sowie weiteren Maschinen und Anlagen. Menschliches Personal scheint nur bei der Endmontage in größerem Umfang eingesetzt zu werden.

Bei der Fabrik in China, auch Gigafactory 3 genannt, handelt es sich um den ersten Standort seiner Art außerhalb des Heimatmarktes von Tesla. Das Werk wurde in Rekordzeit hochgezogen: Weniger als ein Jahr nach Baubeginn konnten schon E-Pkw ausgeliefert werden. Die volle Größe wird allerdings erst in einigen Jahren erreicht, da Tesla seine Gigafactories modular in mehreren Abschnitten wachsen lässt.

Gestartet ist die Fertigung in China mit dem Mittelklassewagen Model 3 sowie den dazugehörigen Antriebskomponenten und Batteriepaketen. Seit kurzem wird zudem das neue SUV Model Y hergestellt. Wie viele Elektroautos derzeit pro Monat vom Band laufen, ist nicht bekannt. Laut Medienberichten sind es wöchentlich 3000 Stromer, was auf das Jahr gesehen in etwa Teslas Ziel von 150.000 Einheiten in der ersten Phase entsprechen würde. Später sollen in China jährlich 500.000 Fahrzeuge entstehen können.

Neben der Produktion von Elektroautos sieht Tesla in China den Aufbau eines Design- und Entwicklungszentrums vor. Dort soll unter anderem ein weiteres Elektroauto für den weltweiten Markt entworfen werden.