Karma Automotive aus den USA will neben dem Verkauf eigener Stromer künftig auch E-Mobilitäts-Technologien an andere Unternehmen liefern. Dazu sind mehrere Versionen der sogenannten „E-Flex“-Plattform in Arbeit, die erste für teilelektrische Fahrzeuge wurde Anfang April vorgestellt. Nun gibt es einen Ausblick auf eine Elektro-Architektur mit Selbstfahr-Funktionalität auf Stufe 4 (Level 4/L4).

Die zweite von ingesamt fünf geplanten Varianten von E-Flex ist für rein batteriebetriebene, automatisierte Vans ausgelegt. Karma rückt bei dem jetzt präsentierten Fahrzeug das Autonome Fahren in den Mittelpunkt. Details zum Elektroantrieb wurden zunächst nicht veröffentlicht, die Technik soll jedoch mit unter anderem bis zu vier E-Motoren konfigurierbar sein. Einen ersten Ausblick auf die Pläne für Voll-Stromer hat das Unternehmen Ende 2019 mit dem Supersportwagen SC2 Concept gegeben, der trotz hoher Leistung über 560 Kilometer Reichweite schaffen soll.

L4 ist die Vorstufe zum Autonomen Fahren, bei der das Fahrzeug den überwiegenden Teil seiner Fahrt selbständig navigiert. Der Fahrer muss dennoch fahrtüchtig sein, um bei Bedarf eingreifen zu können. Karma setzt beim L4 E-Flex Van auf Lösungen des US-Halbleiterspezialisten Nvidia sowie des chinesischen Startups WeRide. Die Technologie biete branchenführende Rechenleistung für sicheres hochautomatisiertes bis voll autonomes Fahren, arbeite energieeffizient und sei skalierbar angelegt, heißt es.

