Der Durchbruch von wasserstoffbetriebener Brennstoffzellen-Elektro-Technik in der Energie- und Mobilitätswende wird nach aktuellen Stand noch länger auf sich warten lassen. Forscher machen sich aber schon heute Gedanken über das Recycling der zentralen Komponenten – darunter im Projekt „BReCycle“ unter Leitung der Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS.

In ersten Wasserstoff-Fahrzeugen kommen bereits Brennstoffzellen zum Einsatz, vor allem Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen (PEMFC). Mit der steigenden Verbreitung der Technologie werde spätestens 2030 eine größere Menge dieses Brennstoffzellen-Typs sein Lebensende erreichen, so die IWKS-Forscher. Wegen des hohen Anteils an wertvollen Metallen sowie ökologischen Gründen sei ein effizientes Recycling notwendig, ein entsprechender maßgeschneiderter Prozess derzeit industriell jedoch nicht verfügbar.

Im Rahmen von BReCycle will ein Zusammenschluss aus Forschungs- und Industriepartnern ein Kreislaufwirtschaftskonzept speziell für PEM-Brennstoffzellen erarbeiten. Ziel des vom Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie geförderten Vorhabens ist ein nachhaltiges Verfahren zur Aufbereitung von Brennstoffzellen.

Für den Recyclingmarkt von Brennstoffzellen sind vor allem die Edelmetalle wie Platin und Ruthenium von Bedeutung. Für diese sowie weitere wertvolle und seltene Metalle soll im Projekt BReCycle ein wirtschaftlicher und umweltverträglicher Ansatz entstehen, der einen hohen Rückgewinnungsgrad sicherstellt. Es sollen zudem Aspekte des kreislaufgerechten Produktdesigns untersucht und umgesetzt werden, um die Recyclingfähigkeit von Brennstoffzellen und den Ressourcenschutzes zu erhöhen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Das in BReCycle konzipierte Recyclingverfahren soll sowohl für komplette Brennstoffzellen-Module als auch für einzelne Komponenten ausgelegt sein. Die Forscher wollen dabei eine hohe Reinheit der generierten Substanzen erreichen. Nach Abschluss des Projekts sollen die gewonnenen Erkenntnisse bei den beteiligten Industriepartnern in die Verarbeitungsprozesse für PEM-Brennstoffzellen einfließen. Die Ergebnisse sollen außerdem als Basis für weitere Forschungsarbeiten dienen.