Tesla bereitet seit März den Fundamentbau für seine neue „Gigafactory“ in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin vor. Der Antrag dafür muss nun allerdings geändert werden, da der Elektroautobauer den sandigen Boden auf dem Baugrundstück mit Pfählen sichern möchte. Trotz dieser Verzögerung und den Verschiebungen durch die Coronavirus-Pandemie sowie Protesten soll die Fabrik noch im nächsten Jahr starten.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach versicherte, dass an dem Mega-Projekt weiter „intensiv in etwa mit dem gleichen Tempo“ gearbeitet werde wie bisher, berichtet Brandenburg Aktuell. Bei der Beschaffung von Arbeitskräften für das neue Werk werde es laut Steinbach trotz dem Coronavirus keine Probleme geben. „Wir haben ein langfristiges Rekrutierungsprogramm. Tesla hält daran fest, dass 2021 dort die ersten Autos vom Band rollen sollen“, sagte er.

Das US-Unternehmen strebe auch weiter die geplante Gesamt-Produktionsleistung für 2021 an – „selbst mit den kleinen Verzögerungen, die wir jetzt durch die Corona-Krise haben“, so Steinbach bei Brandenburg Aktuell. Entsprechend müsse die Rekrutierung „vernünftig weiterlaufen“.

Firmenchef Elon Musk hatte den Standort-Entscheid für die erste Großfabrik von Tesla in Europa vergangenen November in Berlin verkündet. Eigentlich sollte schon im Frühjahr mit dem Bau begonnen werden, die Pandemie, Herausforderungen bei der korrekten Antragstellung sowie anhaltende Proteste von Umweltschützern bremsen das Vorhaben jedoch.

Tesla will ab nächstem Jahr in Grünheide zunächst das neue SUV Model Y inklusive Antriebstechnik und Batteriepacks für den hiesigen Markt bauen. Später soll auch die Mittelklasse-Limousine Model 3 gefertigt werden. Während Fans der Marke, deutsche Politiker und selbst lokale Wettbewerber wie Volkswagen die Ansiedelung des Elektroauto-Pioniers loben, gibt es auch Gegner des Projekts.

Bis Anfang März hatten Kritiker der geplanten Elektroauto-Fabrik insgesamt 361 Einwendungen an das Umweltministerium geschickt, so Brandenburg Aktuell. Es gehe vor allem um die Themen Wasser, Wald, Verkehr und Naturschutz. Die Einwände sollten eigentlich am 18. März öffentlich erörtert werden, wegen der sich verschärfenden Coronavirus-Krise wurde der Termin aber abgesagt. Für die umweltrechtliche Genehmigung der Fabrik müssen alle Einwendungen gegen den Bau öffentlich diskutiert werden.