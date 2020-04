Ein australisches Unternehmen hat einen neuen Elektromotor mit bis zu 1000 kW (1360 PS) Leistung entwickelt. Die Maschine mit 43 Zentimeter Durchmesser kann laut den Ingenieuren von HyperPower Technologies einzeln oder im Zusammenspiel mit mehreren Einheiten eingesetzt werden. Was damit möglich ist, soll ein vollelektrischer Dragster zeigen.

Bis zu zehn der potenten E-Motoren mit dem Arbeitstitel „QFM-360-X“ können für eine Gesamtleistung von 10.000 kW kombiniert werden. In dem für Drag Racing ausgelegten Demonstrationsfahrzeug des Teams Top EV Racing hat HyperPower vier Exemplare verbaut. Mit den so zur Verfügung gestellten etwa 4000 kW (5439 PS) soll es in 0,8 Sekunden von 0-200 km/h gehen. 440 km/h sollen in 2,9 Sekunden erreichbar sein, die vorläufige Höchstgeschwindigkeit von 530 km/h in 3,7 Sekunden.

HyperPower und Top EV Racing haben acht Jahre an dem Hochleistungs-Elektromotor und dem damit angetriebenen Dragster gearbeitet, sagt Firmen- und Teamchef Michael Fragomeni. Viele Komponenten habe man intern entwickelt, da auf dem Markt nichts Passendes verfügbar gewesen sei. Mit HyperPower will Fragomeni nun die Kommerzialisierung der Technik vorantreiben.

Als mögliche Einsatzorte und -zwecke hat Fragomeni die Luft- und Raumfahrt, die Bergbauindustrie, Hochgeschwindigkeitszüge und „Hyperloop“-Systeme im Visier. Seine neue Technologie soll sich auch für Super-Elektroautos eignen – schon ein Motor würde einen der leistungsstärksten Sportwagen möglich machen. Derzeit läuft die Serienfertigung der E-Maschine an, wobei HyperPower sich vorerst auf den Einsatz im Rennsport konzentriert.

Trotz der enormen Leistung bereits eines Exemplars lässt sich der QFM-360-X HyperPower zufolge mit niedriger Spannung betreiben. Das erhöhe die Sicherheit damit ausgestatteter Systeme. Um für das Produkt zu werben, wollen Fragomeni und sein Team mit ihrem E-Dragster demnächst mehrere Weltrekorde brechen.