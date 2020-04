Lotus hat Mitte letzten Jahres den Elektroauto-Supersportwagen Evija vorgestellt. Anders als die bisherigen Verbrenner-Fahrzeuge der britischen Manufaktur wird das neue Modell wegen der erforderlichen schweren Batterie kein Leichtgewicht. Der für 2020 angekündigte Evija soll dem Markenanspruch trotzdem gerecht werden – und seine Technik weitere Stromer ermöglichen.

Der Evija wird von vier Elektromotoren angetrieben, die gemeinsam 1471 kW (2000 PS) erzeugen. Der Sprint auf Tempo 100 soll damit in unter drei Sekunden gelingen. Die Energie dafür stellt eine 70-kWh-Batterie zur Verfügung, die für deutlich mehr Gewicht als bei Sportwagen mit Verbrennungsmotor sorgt. Lotus-Chefingenieur Matt Windle erklärte im Gespräch mit Autoblog, dass der Zuwachs an Masse durch den großflächigen Einsatz von Verbundwerkstoffen wie Karbon eingebremst wurde. Um das Gewicht niedrig zu halten, seien zudem einige Anforderungen in einem Bauteil gebündelt worden.

Windle versicherte, dass sich das erste komplett neue Modell des Herstellers seit Jahren trotz vergleichsweise hohem Gewicht durch die große Batterie wie ein Lotus fahren lasse. Das liege unter anderem daran, dass die Batterie nicht direkt unter den Passagieren untergebracht sei, sondern dort, wo sich bei einem Mittelmotor-Sportwagen der Verbrennungsmotor befindet. Fahrer und Beifahrer fühlten sich dadurch in das Cockpit eingehüllt, außerdem werde der Schwerpunkt gesenkt. „Wir können die Fahrdynamik und Leistung liefern, die die Kunden von einem Lotus erwarten. Es ist dasselbe dynamische Setup, jedoch mit einem anderen Antriebssystem“, so Windle.

Vom umgerechnet knapp zwei Millionen Euro teuren Evija werden nur 130 Exemplare gebaut. Die mit dem Projekt gesammelten Erfahrungen sollen zukünftigen Modellen von Lotus zugutekommen. „Die Leute verstehen nicht, dass Lotus weiter da ist. Wir wollen sie wissen lassen, dass es uns noch gibt, dass wir immer noch zu Innovationen in der Lage sind“, sagte Windle. Das Design und die Technik des Evija werde als „Wegbereiter“ richtungsweisend für neue Produkte von Lotus sein.