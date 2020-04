Elektro-Transporter und -Lieferwagen sind trotz zunehmendem Engagement der großen Hersteller weiter Mangelware. Das österreichische Unternehmen New Mobility Enterprise (NME GmbH) will in diesem Jahr ein neues Modell einführen – zuerst auf dem Heimatmarkt, später dann in ganz Europa.

Der rein batteriebetriebene, 4,5 Meter lange NME Cargo Van soll ab Juli in Österreich ausgeliefert werden. Die zunächst verfügbare „1st Edition“ kommt mit 5 m³ Laderaum, 950 Kilogramm Zuladung und 180 Kilometer nutzbarer Reichweite auf die Straße. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 km/h. Das Fahrzeug sei damit ideal für den urbanen Zustellverkehr, wirbt der Anbieter.

NME baut den elektrischen Cargo Van nicht selbst, sondern greift auf ein Modell der Marke Dongfeng zurück. Man sei exklusiver Partner des chinesischen Herstellers für die Entwicklung und den Vertrieb an kommerzielle Kunden in Europa. Vertrauen in die Qualität der Technik soll die Herstellergarantie über zwei Jahre beziehungsweise 60.000 Kilometer schaffen. Für die Batterie werden nach fünf Jahren mindestens 70 Prozent der Kapazität zugesichert. Wartungs- und Reparaturarbeiten will NME über geschulte Servicepartner abwickeln.

Der NME Cargo Van kann ab sofort online reserviert werden. Vorab sind Besichtigungen und Probefahrten möglich. Zur Markteinführung liegt der Preis abzüglich 5000 Euro österreichischem Elektromobilitäts-Bonus bei 21.500 Euro netto. Alternativ ist der Bezug über eine monatliche Leasingrate ab 199 Euro netto möglich, die Anzahlung von 5000 Euro netto wird über die E-Mobilitäts-Förderung abgedeckt. Einen Termin für den Start des NME Cargo Van in Deutschland gibt es noch nicht.

Die Gründer von NME geben an, seit 2018 „an digitalelektrischen Lösungen“ zu arbeiten. Während ihr Elektro-Transporter die emissionsfreie Zustellung von Gütern ermögliche, erlaube der Einsatz von Software die Bündelung von Fahrzeugen und Frachten über verschiedene Flottenbetreiber hinweg. Damit lasse sich das Verkehrsaufkommen in urbanen Regionen Europas wirkungsvoll begrenzen.