Porsche liefert seit Ende 2019 mit dem Taycan sein erstes Elektroauto aus. Wegen der großen Nachfrage wird die Produktion der Sportlimousine bereits früh ausgebaut. Allen voran Tesla fertigt zwar deutlich mehr Stromer, Porsche sieht den US-Hersteller aber nicht als direkten Konkurrenten.

Darauf angesprochen, dass Tesla seine große Limousine Model S mit Modifikationen auf dem Nürburgring den Taycan schlagen lassen will, sagte Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner im Gespräch mit Automotive News: „Obwohl die Leute uns gegeneinander ausspielen wollen, betrachten wir Tesla nicht als direkten Konkurrenten. Mit Blick auf das Model 3 ist klar, dass sie aggressiver auf den Massenmarkt abzielen.“

Die von außen wie handelsübliche Rundzellen aussehenden, gemeinsam mit Partner Panasonic produzierten Batterien von Tesla gelten unabhängig des Segments als entscheidender Wettbewerbsvorteil der Marke. Die in den Akkus eingesetzte Chemie und das Kühlkonzept habe Vor- und Nachteile, sagte Steiner. Die beispielsweise im Model S verwendeten großen Batteriepakete seien nach Ansicht von Porsche „nicht ideal in Bezug auf die Nachhaltigkeit“. Die Zuffenhausener setzten lieber auf kleinere, leichtere und daher weniger teure Batterien, die sich schneller wiederaufladen lassen.

Porsche wolle nicht mit der größten Elektro-Reichweite führen, so Steiner weiter. Der Taycan ist aktuell mit bis zu 450 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm zu haben. Tesla bietet bereits bis zu 610 E-Kilometer mit einer Ladung. Porsche legt beim Bewerben des Taycan den Fokus auf die Leistung und Fahrdynamik: Der Wagen erreiche anders als die meisten Elektroautos – darunter das Model S – auch mehrfach hintereinander die versprochenen Leistungsdaten, etwa auf der Rennstrecke.

Vorerst weiter Verbrenner nötig

Im Gegensatz zu Tesla wird Porsche noch auf absehbare Zeit Verbrenner- und Hybridautos bauen. „Denn wir können nicht erwarten, dass die Elektromobilität in allen Regionen im gleichen Tempo vorankommt“, sagte Steiner. Porsche gehe davon aus, dass in bestimmten Segmenten vorerst weiter sowohl an herkömmlichen Verbrennern als auch Elektroautos und Hybriden Bedarf bestehen wird. Wie lange das der Fall ist, würden die Kunden und Gesetzgeber entscheiden.

Porsches Entwicklungsvorstand äußerte sich auch zu möglichen vollelektrischen Ausführungen von klassischen Sportwagen wie dem 911 oder 718. Für entsprechende Fahrzeuge könnte Porsche eine eigene Plattform für besonders flache Modelle entwickeln. Diesbezüglich gebe es aber noch keine finale Entscheidung.

Man prüfe auch Systeme für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Stromer, derzeit sei diese Antriebstechnik jedoch für Porsche nicht geeignet. Steiner begründete das mit dem Platzbedarf der Batterie für die erforderliche hohe Spitzenleistung. Die Effizienz einer Brennstoffzellen-Lösung sei zudem „äußerst schlecht“, da viel Strom für die Erzeugung des Kraftstoffes, dessen Transports zu den Tankstellen und die Verarbeitung im Fahrzeug nötig sei.