Hyundai hat Anfang des Jahres die Garantie für den Kona Elektro auf acht Jahre verlängert. Nach dem kompakten SUV erhält nun auch die reine batteriebetriebene Ausführung der Kombilimousine Ioniq eine längere Fahrzeuggarantie. Sie liegt wie beim Kona Elektro ab dem Modelljahr 2020 bei acht Jahren ohne Kilometerbegrenzung.

„Das Acht-Jahre-Garantiepaket verspricht emissionsloses sowie sorgenfreies Fahren und für den Kunden fallen keine Kosten für die Garantieverlängerung an. Wir glauben an die E-Mobilität und sind gleichzeitig von der hohen Zuverlässigkeit unserer batterieelektrischen Modelle überzeugt“, so der Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland Jürgen Keller.

Das Garantiepaket gibt es rückwirkend ab einem Erstzulassungsdatum zum 01. April 2020. Es besteht aus der bisherigen fünfjährigen Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung, die Hyundai für die Kunden kostenlos um eine dreijährige Neuwagen-Anschlussgarantie verlängert. Die dreijährige Neuwagen-Anschlussgarantie gilt für alle Hyundai Ioniq Elektro, die bei einem autorisierten deutschen Vertragspartner des südkoreanischen Herstellers gekauft wurden.

Neben dem Acht-Jahres-Garantiepaket gewährt Hyundai beim Ioniq Elektro acht Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst und fünf Sicherheits-Checks in den ersten fünf Jahren. Für die Batterie des vollelektrischen Ioniq gilt eine Garantie von acht Jahren bis 200.000 Kilometer.

Der Hyundai Ioniq Elektro kostet in Deutschland derzeit ab 35.350 Euro. Dafür gibt es unter anderem eine Leistung von 100 kW (136 PS) und eine 38-kWh-Batterie für rund 311 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. Zusätzlich zu dem Acht-Jahres-Garantiepaket für den Ioniq Elektro ist für alle Modelle der Baureihe künftig ab Werk ein Digitalradio nach DAB+-Standard an Bord. Neben Hörfunksendern in besserer Klangqualität ermöglicht dies Zusatzinformationen auf dem bis zu 10,25 Zoll großen Touchscreen-Display.