Opel hat ein Update zu seinem nächsten Elektroauto nach dem Corsa-e gegeben. „Der neue Opel Mokka ist auf der Straße – zunächst noch getarnt, aber bereit für die wichtigen Testfahrten mit den Opel-Ingenieuren. Und er fährt elektrisch!“, so die Rüsselsheimer in einer Mitteilung. Das dazugehörige Bild und ein erstes Teaser-Video lassen noch keine Rückschlüsse auf die Strom-Version des Kompakt-SUV zu, Opel konkretisiert aber zumindest den Zeitplan.

Die neue Generation der Baureihe verzichte wieder auf das angehängte X im Namen – so wie beim Debüt des Modells im Jahr 2012, erklärt Opel. Die Produktion des nächsten Mokka werde im vierten Quartal dieses Jahres starten. Die ersten Serienfahrzeuge sollen Anfang 2021 zu den Kunden rollen, darunter auch gleich die mit Elektroantrieb. Zu den weiteren Antriebsoptionen, etwa einem möglichen Plug-in-Hybrid-System, gibt es noch keine Informationen.

Der neue Mokka komme wie bisher klein und robust daher, „jedoch auf eine viel progressivere, modernere Weise: Noch kompakter geschnitten für die Fahrt in der Stadt; noch frecher gestylt für den großen Auftritt“, so Opel weiter. Obwohl noch getarnt, zeige der aufgefrischte Mokka unter der grün-schwarzen Folie schon „seine knackigen Proportionen mit den kurzen Karosserieüberhängen“. Hier zeichne sich die weiterentwickelte Designphilosophie der deutschen Marke ab, die seit 2017 zum französischen PSA-Konzern gehört.

Für den Innenraum stellt Opel „eine voll digitale Umgebung“ in Aussicht, bei der auf die Reduzierung auf das Wesentliche geachtet worden sei. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

„Über zweieinhalb Jahre habe ich die Entwicklung des neuen Mokka eng begleitet und bin sehr stolz auf diesen neuen Opel – der von Anfang an elektrisch sein wird! Ich kann versprechen: Der Mokka wird eines der spannendsten Autos in unserer langen Geschichte!“, sagt Opel-Chef Michael Lohscheller. „Diese zweite Generation zeigt alles, wofür Opel heute und in Zukunft steht. Sie wird die Sicht auf unsere Marke verändern. Noch haben unsere Ingenieure wichtige Arbeiten vor sich, aber ich freue mich darauf, den neuen Mokka schon bald präsentieren zu können.“

Einen Ausblick auf den Elektroantrieb des Opel Mokka dürfte das Kompakt-SUV e-2008 der Konzernschwester Peugeot bieten. Die PSA-Marken Opel, Peugeot, Citroën und DS Automobiles teilen sich künftig Plattformen, die mehrere Antriebsarten unterstützen. Der ab 35.240 Euro kostende Peugeot e-2008 nutzt einen E-Motor mit 100 kW (136 PS). Die Energie für den Vortrieb liefert eine Batterie mit 50 kWh Kapazität, was nach WLTP-Norm eine Strecke von bis zu 320 Kilometer erlaubt.