Land Rover bietet seine kompakten SUV Range Rover Evoque und Land Rover Discovery Sport künftig auch als teilelektrische Plug-in-Hybride an. Die jetzt präsentierten „P300e“-Varianten des britischen Duos kombinieren einen neuen, 147 kW (200 PS) starken 1,5 Liter Dreizylinder-Benzinmotor samt Achtgangautomatik mit einem 80 kW (109 PS) starken E-Motor als Hinterachsantrieb.

Während der Evoque in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt, benötigt der Discovery Sport mit 6,6 Sekunden unwesentlich mehr Zeit. Sind die Fahrzeuge nur mit Strom unterwegs, ist ein Höchsttempo von bis zu 135 km/h möglich. Der E-Antrieb erhält seine Energie aus einer unter den Rücksitzen verstauten Lithium-Ionen-Batterie mit 15 kWh Kapazität. Geladen wird sie im Idealfall in 30 Minuten auf 80 Prozent.

Nach dem neuen WLTP-Verfahren kommt der Range Rover Evoque P300e auf 43 g/km CO2-Emissionen und einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 1,9 Liter auf 100 Kilometer. Rein elektrisch können bis zu 68 Kilometer zurückgelegt werden. Der Land Rover Discovery Sport P300e schafft ausschließlich mit E-Antrieb bis zu 64 Kilometer. Der Verbrauch liegt bei 2,0 Liter pro 100 Kilometer und die CO2-Emissionen bei 46 g/km.

Der Evoque und Discovery Sport mit Plug-in-Hybrid-Technik können in drei Fahrmodi bewegt werden: Im standardmäßigen „Hybrid“-Modus wählt das System automatisch die bestmögliche Kombination aus Benzin- und Elektroantrieb für die jeweilige Situation. Im „EV“-Modus (Electric Vehicle/Elektroauto) werden Evoque und Discovery Sport ausschließlich per E-Motor angetrieben, gespeist vom Energievorrat in den Akkus. Im „Save“-Modus wird dem Verbrennungsmotor Vorrang eingeräumt. Während der Benziner als Hauptantriebsquelle dient, wird der Batterie-Ladestand automatisch auf dem gewählten Niveau gehalten.

Bei der Konzeption der Architektur für die aktuellen Generationen des Range Rover Evoque und des Land Rover Discovery Sport wurde die Integration von Plug-in-Hybrid-Technologie bereits eingeplant. Die Hardware der E-Antriebe findet daher unterhalb des Kabinenbodens Platz, ohne das Raumangebot für die Passagiere zu beeinträchtigen.

Die Bestellbücher für die neuen Teilzeit-Stromer aus Großbritannien sind ab sofort geöffnet. Der Range Rover Evoque P300e kostet ab 50.750 Euro, der Land Rover Discovery Sport P300e ab 49.250 Euro.