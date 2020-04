Toyota: Weltweit 15+ Millionen Hybridfahrzeuge verkauft

Toyota setzt später als andere Hersteller auf reine Elektroautos, bei Hybridfahrzeugen sind die Japaner dagegen Pioniere. Seit dem Start des ersten in Serie angebotenen elektrifizierten Modells vor knapp 23 Jahren haben die Japaner Millionen Teilzeit-Stromer verkauft. Nun wurde ein neuer Meilenstein verkündet.

Das Unternehmen teilte Ende April mit, mehr als 15 Millionen Hybridfahrzeuge verkauft zu haben. Angefangen mit dem Erstlingswerk Prius im Jahr 1997 seien weltweit mittlerweile 44 Modelle von Toyota und der Edel-Tochter Lexus mit der alternativen Antriebsart erhältlich. In Europa hätten sich 2,8 Millionen Kunden für die Kombination aus Benzin- und Elektromotor entschieden. Jeder zweite Käufer (52 %) in der Region wähle eines der 19 verfügbaren Toyota- und Lexus-Hybridfahrzeuge. In Westeuropa liege der Hybridanteil schon bei 63 Prozent.

Im Vergleich zu konventionell angetriebenen Modellen mit Benzinmotor seien durch die mehr als 15 Millionen Hybridfahrzeuge bereits über 120 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden, erklärte Toyota. Man nehme dadurch auch eine Vorreiterrolle ein, wenn es um die immer strengeren Emissionsvorschriften geht. „Dank unserer Hybridverkäufe ist Toyota auf dem besten Weg, das von der EU für 2020 und 2021 gesetzte Ziel von 95 Gramm pro Kilometer in Europa zu erreichen, wo die CO2-Vorschriften die strengsten der Welt sind“, so Matt Harrison von Toyota Motor Europe.

Hybridfahrzeuge würden auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Modellpalette spielen, betonte Toyota. Sie dienten dabei auch als Wegbereiter für stärker elektrifizierte Modelle wie Plug-in-Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Toyota nutze seine jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren, Batterien und Leistungssteuerung für diese „Multi-Antriebs-Strategie“. Mit dem Mix ließen sich schärfere Emissionsvorschriften, die verschiedenen Marktanforderungen und die Kundennachfrage „ideal bedienen“.

Bis 2025 werde Toyota insgesamt 40 neue oder überarbeitete elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt bringen, darunter mindestens zehn reine Elektroautos. „Natürlich müssen wir hart daran arbeiten, die Batteriekapazität zu verbessern und die Kosten von Elektrofahrzeugen zu senken, was wir auch tun“, sagte Toyota-Technologiechef Shigeki Terashi. „Bis die Hürden im Zusammenhang mit E-Autos und Brennstoffzellenfahrzeugen überwunden werden, leisten wir mit unserer Arbeit an Hybridmodellen einen wichtigen Beitrag.“