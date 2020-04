VW fährt aktuell seine infolge der Coronavirus-Krise pausierte Produktion wieder hoch, Priorität haben dabei auch die Elektroautos der Marke. Nach dem Wiederanlauf des neuen Voll-Stromers ID.3 am Standort Zwickau wird nun auch die Fertigung des e-Golf angekurbelt.

Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden fahre die Produktion des e-Golf schrittweise wieder hoch, teilte der Konzern mit. Der Wiederanlauf der rein batteriebetriebenen Ausführung des Verkaufsschlagers sei am Montag zunächst mit reduzierter Kapazität und mit deutlich langsamerer Taktzeit gestartet. Dabei komme eine Vielzahl von zusätzlichen Schutzmaßnahmen für die Gesundheit der Belegschaft zum Einsatz. Der Wiederanlauf orientiere sich zudem an der Stabilisierung der internationalen Lieferketten.

Wie beim ID.3 betonte VW, dass die Gesundheit der Mitarbeiter derzeit Vorrang habe, es komme daher nicht zu allererst auf die Frage an, wie viele Autos pro Tag gebaut werden können. Wichtiger sei vor allem, dass der Transformationsprozess der Wolfsburger in Richtung Elektromobilität wieder Fahrt aufnimmt. In der ersten Phase des Wiederanlaufs würden in Dresden mit reduzierter Geschwindigkeit täglich 18 Stück des e-Golf hergestellt – rund ein Viertel des Fertigungsumfangs vor der Pandemie.

Das Fahrzeugwerk in Zwickau und das Motorenwerk Chemnitz haben am vergangenen Donnerstag mit dem schrittweisen Wiederanlauf begonnen. In der Gläsernen Manufaktur Dresden begannen die Auslieferungen an Kunden bereits am 20. April.

Der e-Golf wird seit 2014 verkauft. Er kommt mittlerweile mit deutlich mehr Reichweite (300 km gemäß NEFZ) und günstiger (ab 31.900 Euro) als beim Start zu den Kunden. Direkt bei Volkswagen kann der elektrische Golf allerdings nicht mehr bestellt werden, da das Modell ausläuft und durch den ID.3 ersetzt wird. Wer noch einen neuen e-Golf oder ein Fahrzeug mit wenigen Kilometern haben will, soll es über das Vertriebsnetz des Herstellers versuchen, so VW vor kurzem.