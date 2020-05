Bei elektrischen Kleinstwagen setzt VW vorerst noch auf den nachträglich zum Stromer umgerüsteten e-up!. Das Modell wird leicht modifiziert auch von den Konzernschwestern Seat und Škoda angeboten. Bei letzterer Marke steigt der Einstiegspreis nun deutlich.

Škoda teilte Ende April mit, dass seine Variante des e-up!, der CitigoE iV, ab sofort nur noch in der neuen Ausführung „Best Of“ bestellt werden kann. Die bisherigen Ausstattungsstufen Ambition und Style wurden eingestellt. Der CitigoE iV kostet damit mindestens 24.990 Euro – bis vor kurzem war er noch ab 20.950 Euro zu haben. Wer einen Neuwagen mit e-up!-Technik möglichst günstig bestellen will, muss nun direkt bei VW für 21.975 Euro anfragen. Das e-up!-Pendant von Seat, der Mii Electric, kostet zwar nur ab 20.650 Euro, ist 2020 aber nicht mehr bestellbar.

Der tschechische Anbieter wirbt damit, dass der Škoda CitigoE iV Best Of fast alles an Bord habe, was die Ausstattungsliste des Kleinstwagens hergibt. Enthalten seien unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Geschwindigkeitsregelanlage, Licht- und Regensensor inklusive Coming- und Leaving-home-Funktion sowie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben. Zu den weiteren Komfortmerkmalen würden die Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze und Parksensoren hinten sowie eine beheizbare Frontscheibe gehören.

Für Sicherheit sorgten beim CitigoE iV Best Of ein serienmäßiger Fahrer- und deaktivierbarer Beifahrerairbag sowie Seitenairbags vorn inklusive Kopfairbags, so Škoda weiter. Auch der Spurhalteassistent gehöre zum Ausstattungsumfang. Das Lederlenkrad verfüge über Multifunktionstasten, mit denen sich etwa die Bluetooth-Freisprecheinrichtung bedienen lässt. Darüber hinaus habe der CitigoE iV Best Of das Infotainmentsystem Swing inklusive DAB+ und USB-Anschluss an Bord. Musik komme aus sechs Lautsprechern. Mit der standardmäßigen Smartphone-Docking-Station könnten Fahrer ihr Handy mit dem Infotainmentsystem verbinden.

Zur Individualisierung des CitigoE iV Best Of stehen – teils gegen Aufpreis – mehrere Karosseriefarben, alternative Leichtmetallfelgen und zwei unterschiedliche Polsterdesigns im Innenraum zur Auswahl.

Neben dem Preis unterscheidet nur die Optik den CitigoE iV vom e-up!. Für Vortrieb sorgt wie beim VW-Bruder ein 61 kW (83 PS) starker Elektromotor, mit dem es in 12,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h geht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h. Die Energie dafür stellt eine Batterie mit einem Energiegehalt von 36,8 kWh bereit. Die Reichweite gemäß dem neuen WLTP-Fahrzyklus beträgt 252 Kilometer. Geladen wird im Idealfall an einem 40-kW-Gleichstrom-Schnelllader innerhalb von einer Stunde auf 80 Prozent. An einer Wechselstrom-Wallbox mit 7,2 kW dauert der Ladevorgang auf 80 Prozent 4:15 Stunden, an einer Haussteckdose mit 2,3 kW ist dieses Ladungsniveau nach 12:43 Stunden erreicht.

In Deutschland profitieren Käufer des CitigoE iV Best Of von der gemeinsam von Bund und Industrie finanzierten „Umweltbonus“-Förderung. Für erschwingliche Kleinwagen wie den Elektro-Škoda gibt es einen Zuschuss von 6000 Euro, der Hersteller-Anteil wird dabei netto gewährt. Der CitigoE iV Best Of ist damit bis auf weiteres ab 18.420 Euro zu haben.