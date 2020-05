In der Autobranche geht es bei der E-Mobilität derzeit vor allem um Hybride und reine Batterie-Fahrzeuge. Langfristig halten einige Experten und auch Politiker mit Wasserstoff betriebene Stromer für eine weitere vielversprechende Lösung. Die Bundesregierung arbeitet an einer offiziellen Linie für Wasserstoff als Energieträger in verschiedenen Industrien – doch die Strategie verzögert sich.

Die Regierenden konnten sich bisher nicht auf ein Strategiepapier für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland einigen. Der erste, bereits damals um viele Monate verspätete Entwurf stamme aus dem Januar, berichtet der Spiegel. Der Grund für die Verzögerung sei ein „grundlegender Streit“ unter den beteiligten Ressorts. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek habe ihre Kabinettskollegen nun dazu aufgerufen, die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung endlich zu finalisieren.

„Trotz Corona-Pandemie dürfen wir beim Thema Wasserstoff nicht noch mehr Zeit verlieren“, sagte die CDU-Politikerin dem Spiegel. Sie forderte, das Papier noch Anfang Mai im Kabinett zu beschließen. „Wir müssen den Menschen im Land und auch unserer Wirtschaft zeigen, dass wir auch in diesen Tagen an die Zeit nach der Pandemie denken“, so Karliczek.

Dass sich die federführenden Ministerien bislang nicht auf eine Linie einigen konnten, liegt laut dem Bericht unter anderem an der Frage, wo der bevorzugt aus erneuerbaren Energien hergestellte Wasserstoff eingesetzt werden solle. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wolle auch Pkw mit dem gasförmigen Energieträger betreiben. Die anderen Ressorts, insbesondere das Umweltministerium, würden Wasserstoff dagegen vor allem in der Industrie, in der Luftfahrt und im Schwerlastverkehr einsetzen wollen.

Dem Spiegel zufolge näherten sich die Politiker bei der geplanten Wasserstoffstrategie zuletzt weiter an. So habe man sich auf eine Formulierung geeinigt, nach der grüner – also CO2-frei hergestellter – Wasserstoff nachrangig bei Pkw eingesetzt werden könnte. Zuerst solle die chemische Industrie und der Schwerlastverkehr bedient werden. Auch beim Streit darum, wie viel grüner Wasserstoff bis zum Jahr 2030 erzeugt werden soll, sei ein Kompromiss in Sicht.

Eine finale Entscheidung zu allen strittigen Aspekten der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung stehe noch aus, so der Spiegel. Einen offiziellen Zeitplan für den Beschluss und die Veröffentlichung des Papiers gibt es bisher nicht.