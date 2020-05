Beim jüngsten „Autogipfel“ der Bundesregierung am 5. Mai standen die Auswirkungen des Coronavirus auf die deutsche Automobilindustrie und ihre Beschäftigten sowie mögliche Wege aus der Krise im Mittelpunkt. Bei der Telefonkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und Vertretern der Autoindustrie sowie der Gewerkschaften wurden keine konkreten Maßnahmen beschlossen. Dazu soll demnächst ein weiteres Spitzentreffen von Bund und Branche stattfinden.

Die Gesprächsteilnehmer adressierten laut einer Mitteilung der Bundesregierung unter anderem den Wiederhochlauf der Produktion, den Zustand der Lieferketten, die Rolle der Kurzarbeit sowie die nationale und globale Entwicklung der Nachfrage. Es sei vereinbart worden, sich in einer Arbeitsgruppe über konjunkturbelebende Maßnahmen auszutauschen. Das Ziel sei ein „Modernisierungsbeitrag in Richtung innovativer Fahrzeugtechnologien“. Ergebnisse sollen Anfang Juni besprochen werden.

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie haben die Autobranche in Bedrängnis gebracht. Autohäuser waren wochenlang geschlossen und die Kunden zögern mit der Anschaffung neuer Pkw. Alle deutschen Hersteller mussten deshalb die Produktion herunterfahren, auch weil es Probleme mit den Lieferketten gab. Inzwischen ist die Produktion wieder langsam angelaufen. Mit 833.000 Beschäftigten gilt der Automobilsektor als Schlüsselindustrie in Deutschland.

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) Hildegard Müller brachte nach dem Autogipfel „Neustartprämien“ zum Kauf von Pkw und Nutzfahrzeugen zur Stimulierung der Nachfrage ins Spiel. Sie betonte: „Für uns ist es selbstverständlich, dass es sich auch hierbei um Fahrzeuge handelt, die natürlich mit wesentlich besseren CO2-Werten und Schadstoffbelastungen in den Markt kommen, als bisherige.“ Die Vorschläge der Automobilindustrie würden sich genauso den Klimazielen verpflichten wie auch einem volkswirtschaftlichen Impuls. Konkreter wurde Müller nicht.

Die „Autoländer“ Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg hatten sich im Vorfeld des Autogipfels für Kaufprämien stark gemacht. Die Länderchefs schlugen für moderne Benziner und Dieselautos ab Schadstoffklasse 6d-Temp eine Prämie von 3000 Euro vor. Für Plug-in-Hybride, Elektroautos und Wasserstoff-Fahrzeuge soll es 4000 Euro geben. Die Beträge würden zu einer bereits bestehenden Prämie hinzukommen. Elektroautos werden aktuell in Deutschland bereits mit bis zu 6000 Euro gefördert – jeweils zur Hälfte finanziert von der Bundesregierung und den Herstellern.

Der Bundesverband eMobilität (BEM) forderte am Tag des Autogipfels „ein Ende der Diskussion über Kaufprämien für fossile Fahrzeuge aus der Überproduktion deutscher Autobauer“. Die Diskussion sorge dafür, dass die Verbraucher mit dem Kauf eines Neuwagens in der Hoffnung auf den höchstmöglichen Staatsbonus weiter warten. Wirtschaftliche Hilfen müssten vor allem ökologisch Sinn ergeben – „andernfalls drohen bereits bestehende Umweltstrafen und Auflagen und ein politisches Waterloo für die Entscheidungsträger“, so der BEM.