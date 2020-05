Der Daimler-Konzern will neben seinem Pkw- auch das Nutzfahrzeug-Angebot elektrifizieren. Anfang des Jahres kündigten die Schwaben den batteriebetriebenen Niederflur-Lkw Mercedes-Benz eEconic für die Entsorgungswirtschaft an. Ein junger deutscher Hersteller von E-Nutzfahrzeugen kommt dem Traditionskonzern nun zuvor.

Die erst 2019 gegründete Quantron AG mit Sitz in Bayern teilte Ende April mit, den Mercedes Econic schon in diesem Jahr als elektrisches Fahrzeug für die Abfallentsorgung anzubieten. Dem Geschäftskonzept des Unternehmens entsprechend können bereits im Einsatz befindliche Bestandsfahrzeuge elektrifiziert werden oder neue, mit E-Antrieb nachgerüstete Econic gekauft werden.

Der von Quantron unter Strom gesetzte Econic nutzt einen E-Motor mit 350 kW (476 PS), die Batterie für den Fahrantrieb hat eine Kapazität von 280 kWh. Die Reichweite des Fahrzeugs soll in Abhängigkeit des Einsatzprofils bei um die 150 Kilometern liegen. Die Schüttung arbeitet rein elektrisch mit 24 Volt als Nieder-Volt-Anlage, das elektrische Nebenantriebssystem betreibt eine Einkreis-Hydraulik für das Presswerk im Aufbau.

Aufgrund der Coronvirus-Pandemie kann Quantron seinen eEconic erst später als geplant ausliefern. Durch die angepassten Arbeitsbedingungen zur Einhaltung aller Hygienevorschriften vergehen bis zur Auslieferung in diesem Jahr vier statt nur drei Monate, so das Unternehmen. Direkt vom Hersteller wird es den Econic erst ab 2022 mit Elektroantrieb geben. Auch bei der Reichweite liegt Mercedes hinter Quantron: Die Schwaben stellen für das Serienfahrzeug derzeit nur 100 E-Kilometer mit einer Ladung in Aussicht.

Das Portfolio der Quantron AG umfasst neben neuen elektrifizierten Nutzfahrzeugen und Bussen sowie der Elektrifizierung von Gebraucht- und Bestandsfahrzeugen auch die Ladeinfrastruktur, Schulungen und Finanzierungs- sowie Leasingkonzepte. Bei Batterien kooperiert das Unternehmen mit dem chinesischen Akkufertiger CATL. Gegründet wurde die Quantron AG von der auf den Vertrieb von Nutzfahrzeugen spezialisierten Haller GmbH & Co. KG.