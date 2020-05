BAM Infra Nederland hat die eigenen Angaben nach erste vollelektrische Straßenwalze entwickelt und in Betrieb genommen. Die Basis stellte laut der Baufirma ein altes, überholungsbedürftiges Modell. Die Fertigstellung des Gefährts habe anderthalb Jahre in Anspruch genommen, weitere Projekte sollen bald folgen.

Nach der Umrüstung stößt die niederländische Elektro-Straßenwalze technikbedingt keine lokalen Emissionen mehr aus, sie arbeitet zudem deutlich geräuscharmer als zuvor mit Verbrenner-System. Im Vergleich zu anderen Schwermaschinen sei die Elektrifizierung von Straßenwalzen relativ einfach, da diese nicht wiederholt schwere Lasten heben oder längere Ausgrabungen vornehmen müssten, erklärt BAM Infra. Die verbrauchte Energie falle hauptsächlich für das Fahren und Steuern an, eine große Reichweite sei dabei nicht erforderlich.

Mit E-Antrieb verbrauche die Straßenwalze pro Stunde sieben Liter weniger Kraftstoff als mit Verbrenner-Technik. Täglich würden um die 73 Liter eingespart, berichtet BAM Infra. Die CO2-Emissionen reduzierten sich durch den Betrieb mit Strom um etwa 236 Kilogramm pro Tag, auf das Jahr mit 180 Einsatztagen gesehen summiere sich das auf mehr als 42.000 Kilogramm.

Mit vollgeladener Batterie kann die elektrische Straßenwalze den Entwicklern zufolge acht Stunden eingesetzt werden. Die Ladezeit betrage drei bis fünf Stunden, was einen täglichen Einsatz erlaube.

„Während es für viele Arten leichteren Geräts elektrische Alternativen gibt, sind die Möglichkeiten in den schwereren Kategorien nicht sehr zahlreich“, so BAM Infra. Man habe die Konzeption und Produktion der Elektro-Straßenwalze deshalb selbst übernommen. Das Unternehmen sehe in dem neuen Fahrzeug einen ersten Schritt in Richtung eines vollelektrischen Straßenbauzugs.

Für welche Baumaschinen als nächstes die Elektrifizierung geplant ist, und ob diese erneut in Eigenregie auf die Straße gebracht werden sollen, hat BAM Infra nicht spezifiziert. Als mögliche weitere Lösung für den nachhaltigeren Betrieb schwerer Maschinen nannte das Unternehmen Wasserstoff.