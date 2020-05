Škoda bringt mit dem SUV Enyaq iV sein erstes von Grund auf als Elektroauto konzipiertes Modell auf den Markt. Die Basis stellt der Modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB) der Konzernmutter Volkswagen. Anfang Mai zeigte Škoda Bilder getarnter Prototypen und verriet die zentralen Details seines neuen Voll-Stromers.

In den Einstiegsvarianten treibt beim 4648 Millimeter langen und 1877 Millimeter breiten Enyaq iV ein Heckmotor die Hinterräder an. Bei den leistungsstärkeren Versionen ist vorne eine zweite E-Maschine verbaut. In der stärksten Variante zieht der Enyaq iV bei Bedarf eine Anhängelast bis zu 1200 Kilogramm. Insgesamt sind fünf Leistungsvarianten und drei Batteriegrößen vorgesehen.

Das Einstiegsmodell ist der Enyaq iV 50. Die Lithium-Ionen-Batterie verfügt hier über einen Energiegehalt von 55 kWh, davon lassen sich 52 kWh netto nutzen. Der Elektromotor im Heck leistet 109 kW (148 PS), die maximale Reichweite beträgt 340 Kilometer gemäß der neuen WLTP-Norm. Beim 132 kW (180 PS) starken Enyaq iV 60 mit 62-kWh-Batterie (netto 58 kWh) reicht der Strom für bis zu 390 Kilometer.

Die größte Reichweite von bis zu 500 Kilometern erlaubt der heckgetriebene Enyaq iV 80 mit 150 kW (204 PS). Seine Batterie mit 82 kWh (netto 77 kWh) ist auch in den zwei Versionen mit einem zweiten Elektromotor und Allradantrieb verbaut, die als 80X und vRS 195 kW (265 PS) beziehungsweise 225 kW (306 PS) leisten. Das Top-Modell sprintet in 6,2 Sekunden von Null auf Hundert, die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Die maximale Reichweite beider Allradversionen beträgt 460 Kilometer.

Neben der haushaltsüblichen 230-V-Steckdose mit 2,3 kW Wechselstrom lässt sich der Enyaq iV zuhause an Wallboxen mit bis zu 11 kW aufladen. Je nach Batteriegröße dauert der Ladevorgang sechs bis acht Stunden. Als dritte Ladeoption kann das Elektroauto an Schnellladesäulen mit Gleichstrom und mit bis zu 125 kW Ladeleistung angeschlossen werden. Hier lädt die Batterie im Idealfall innerhalb von 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent auf.

Für das Interieur des Enyaq iV verspricht Škoda großzügige Platzverhältnisse mit Lounge-Charakter und einen 585 Liter fassenden Kofferraum. Erstmals bei der Marke kämen dabei in einem Serienfahrzeug nachhaltige Materialien wie etwa Olivenleder zum Einsatz. Darüber hinaus biete das Fahrzeug im Inneren modernste Konnektivitäts- und Infotainmentlösungen: Der Fahrer erhalte über ein frei stehendes, zentrales Display mit einer Größe von 13 Zoll sowie auf Wunsch per Head-up-Display mit Augmented Reality alle relevanten Informationen, die durch eine permanente Online-Verbindung auf dem neusten Stand gehalten werden.

Der Enyaq iV ist in Europa das einzige Fahrzeug des Volkswagen-Konzerns auf MEB-Basis, das außerhalb Deutschlands vom Band läuft. Die Produktion erfolgt im Škoda-Stammwerk in Mladá Boleslav auf einer Fertigungslinie mit Modellen auf dem Modularen Querbaukasten (MQB). Mit der Weltpremiere des Enyaq iV in diesem Jahr starte auch der Vorverkauf, kündigte Škoda an. Die Serienproduktion soll Ende 2020 beginnen, die Markteinführung voraussichtlich Anfang 2021 erfolgen.