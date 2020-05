Die erste Europa-„Gigafactory“ von Elektroautobauer Tesla soll trotz Coronavirus und Verzögerungen wie geplant die Produktion aufnehmen. Firmenchef Elon Musk hatte Ende letzten Jahres verkündet, dass die neue Fabrik nahe Berlin in der Brandenburger Gemeinde Grünheide entstehen soll. Der für 2021 anvisierte Start der Fertigung ist der Politik zufolge weiter auf Kurs.

„Tesla hat klargemacht, dass sie das Projekt weiter durchziehen wollen“, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) Anfang Mai im Wirtschaftsausschuss des Landtages. „Es gibt die klare Aussage des Europa-Chefs, dass hier noch 2021 Autos vom Band rollen sollen. Wenn auch nicht in voller Kapazität.“

Das Anhörungs- und Genehmigungsverfahren verzögerte den Baubeginn des Brandenburger Tesla-Werks zuletzt. So musste etwa der öffentliche Erörterungstermin verschoben werden, Tesla bessert zudem aktuell den Genehmigungsantrag nach. Doch im Projekt selbst „gibt es keine coronabedingten Verzögerungen“, betonte Steinbach.

Zwar muss auch Tesla Absatzeinbußen wegen der Pandemie stemmen – das Stammwerk des US-Unternehmens im kalifornischen Freemont wurde vorübergehend stillgelegt. Den Bau seines neuen Standorts in Deutschland will der E-Auto-Pionier aber nicht bremsen. Im Gegenteil, er werde forciert, unterstrich Steinbach laut dem Berliner Tagesspiegel. Es gebe „das ganz klare Signal von Tesla, das Projekt mit größter Konsequenz weiter voranzutreiben“, so Brandenburgs Wirtschaftsminister. Tesla strebe breitere und unabhängigere Lieferketten an.

Der ursprüngliche Plan sieht vor, dass in der Tesla-Fabrik in Grünheide im nächsten Jahr die ersten Elektroautos hergestellt werden. Dann werde allerdings noch nicht mit der anvisierten Volllast des Werks produziert, sagte Steinbach jetzt. Er wollte sich nicht festlegen, wann genau der Produktionsstart erfolgen könnte.

In der deutschen Tesla-Gigafactory sollen jährlich bis zu 500.000 Elektroautos für den europäischen Markt gefertigt werden, zunächst in Form des neuen Mittelklasse-SUV Model Y. In der ersten Stufe gehe es um eine Investition von über vier Milliarden Euro und 12.000 Jobs, sagte Steinbach. Das sei aber erst der Anfang. „Es bleibt dabei, dass Tesla eine zweite und dritte Ausbaustufe plant“, erklärte der SPD-Politiker. Unternehmensangaben nach sollen später auch der Mittelklassewagen Model 3, Antriebstechnik und Batteriezellen in Brandenburg produziert werden.