Während Toyota erst später Elektroautos nach Europa bringen will, sieht die Edel-Tochter Lexus schon in diesem Jahr den Start ihres ersten reinen Stromers vor. Bei dem Modell handelt es sich um die Batterie-Version des als Verbrenner konzipierten Kompakt-SUV UX. Für die elektrische Variante UX 300e bietet Lexus eine umfassende Garantie.

Toyota und auch Lexus setzen seit vielen Jahren erfolgreich auf Hybrid-Systeme, die Japaner haben bereits viele Millionen Fahrzeuge mit dieser Technik verkauft. Der Anteil von Lexus am Hybrid-Absatz des Autokonzerns lag zuletzt bei über 1,7 Millionen Wagen. Die mit Teilzeit-Stromern erreichte Zuverlässigkeit erwarten die Japaner auch für ihre Elektroautos.

Die unter dem Kabinenboden und den Rücksitzen des UX 300e untergebrachte Batterie wurde laut Lexus neu entwickelt, sie ermöglicht mit 54,3 kWh Kapazität eine Reichweite von über 300 Kilometern gemäß der neuen WLTP-Norm. Um die Lebenszeit des Energiespeichers zu optimieren, überprüfe man laufend die Spannung jeder Batteriezelle und jedes Batteriemoduls sowie die Temperatur der Zellen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Die Energiequelle des UX 300e werde durch ein fortschrittliches Batterie-Managementsystem kontrolliert. Für das Modell habe man zudem eine Luftkühlung entwickelt, die sicherer und leichter als wassergekühlte Lösungen sei. Damit werde auch bei hoher Last und wiederholtem Schnellladen eine stabile Batterieleistung erreicht. Das System arbeite Hand in Hand mit der Kabinen-Klimaanlage und verbessere die Leistung, Ladefähigkeit und Lebenszeit der Batterie.

Auch die Zuverlässigkeit des Heizsystems für die Batterie stand bei der Entwicklung des UX 300e im Mittelpunkt, sagt Lexus. Heizelemente unter jedem Batteriemodul würden die Auswirkungen von kaltem Wetter auf die Reichweite minimieren. „Zu guter Letzt ist das Batteriepaket für eine problemlose Betriebsdauer zum Schutz vor Wasser und Staub mit einer Gummidichtung versehen“, erklären die Entwickler.

Um das Vertrauen in die neue Elektroauto-Technik zu betonen, biete man eine Garantie von zehn Jahren oder eine Million Kilometer auf die Fahrbatterie des UX 300e, so Lexus abschließend. Abgedeckt würden alle Funktionsstörungen und eine etwaige Verschlechterung der Batteriekapazität unter 70 Prozent. Voraussetzung sei, dass die Autobesitzer die im Serviceprogramm für den UX 300e festgelegten regelmäßigen „Gesundheitschecks“ des Systems durchführen lassen.

Über die Gewährleistung für die Batterie hinaus gewährt Lexus Käufern seines ersten Elektroautos eine Fahrzeuggarantie von drei Jahren. Defekte an der sonstigen Antriebstechnik sind für fünf Jahre oder 100.000 Kilometer gedeckt.

In den jüngsten Ausführungen zum kommenden UX 300e verriet Lexus auch weitere technische Details. Für Vortrieb sorgt demnach ein 150 kW (204 PS) starker Motor an der Front. Damit soll es in 7,5 Sekunden von Null auf Hundert gehen. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 160 km/h begrenzt. In Europa kommt der UX 300e wie geplant Ende dieses Jahres auf den Markt, verspricht Lexus. Zu den Preisen gibt es bisher noch keine Details.