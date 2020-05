Toyota bringt sein großes SUV Highlander im kommenden Jahr erstmals nach Europa. Das Modell ist mit 4,95 Meter Länge etwas oberhalb des VW Touareg angesiedelt. Für Europa stellt Toyota beim Highlander dessen flexibles Raumkonzept mit sieben Sitzplätzen und reichlich Kofferraumvolumen sowie den standardmäßigen Hybrid-Allradantrieb in den Fokus.

Das neue europäische SUV-Flaggschiff kombiniert einen 2,5-Liter-Benziner und jeweils einen Elektromotor an Vorder- und Hinterachse. Das Antriebskonzept mit drei Motoren ermöglicht Toyotas intelligentes Allradsystem „AWD-i“, das für bestmögliche Traktion auf jedem Untergrund sorgen soll. Gleichzeitig klettert die Anhängelast dadurch auf zwei Tonnen. Der Fahrer kann aus den vier Modi Eco, Normal, Sport und Trail wählen, die die Motorcharakteristik entsprechend anpassen.

Toyota verspricht für den Highlander Hybrid Fahrspaß und Effizienz. Wegen der noch fehlenden Homologation des Modells gibt es bislang keine Details zu Leistung, Verbrauch und Emissionen.

Das in Schwarz gehaltene Interieur des Highlander ist auf Funktionalität und Alltagstauglichkeit ausgelegt. Bis zu sieben Personen finden Platz, die zweite Sitzreihe lässt sich dabei um 180 Millimeter verschieben. Hinter der Heckklappe bietet das SUV einen 658 Liter großen Kofferraum. Unter dem ebenen Ladeboden steht weiterer Stauraum zur Verfügung. Durch Umklappen der zweiten und dritten Sitzreihe lässt sich das Ladevolumen auf bis zu 1909 Liter erweitern.

Als zentrales Bedienelement ist im Highlander ein 12,3-Zoll-Multimediadisplay in der Mittelkonsole montiert. Es umfasst unter anderem ein Navigationssystem und eine Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto. Für Mobiltelefone gibt es eine drahtlose Ladefunktion. In den ersten beiden Sitzreihen finden sich zudem mehrere Staufächer und USB-Anschlüsse. Weitere Ausstattungsmerkmale sind ein zuschaltbarer digitaler Rückspiegel, ein Head-up-Display und eine Sitzbelüftung.

Für Sicherheit sorgen beim Toyota Highlander diverse aktive Sicherheitssysteme. Dazu gehören ein Notbremssystem, das auch Fußgänger und Fahrradfahrer erkennt und bei Bedarf mit einem aktiven Lenkeingriff eingreift, ein adaptiver Abstandsregeltempomat, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Spurverlassenswarner sowie ein Spurhalte- und Fernlichtassistent.

Konkretes zu den Ausstattungsvarianten und Preisen des Highlander Hybrid in Europa hat Toyota noch nicht verraten. Auch der genaue Starttermin des Modells wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.