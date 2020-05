Fiat hat im März den neuen, vollelektrischen 500 vorgestellt. Der 500e bietet vergleichsweise viel Reichweite und lässt sich zügig laden, ist zum Start mit 37.900 Euro für einen Kleinwagen aber teuer. Im Interview mit AutoExpress hat Markenchef Olivier François über die Strategie für die ikonische Baureihe gesprochen.

Der 500 wurde schon vor einigen Jahren als Elektroauto eingeführt. Offiziell gab es den ersten 500e allerdings nur in wenigen Märkten. Es handelte sich zudem um eine Umrüstung eines als Verbrenner konzipierten Modells mit den entsprechenden Nachteilen und Einschränkungen. Den 2020er 500e hat Fiat komplett neu als Stromer entwickelt.

„Das ist kein Plan B“, unterstrich François. „Es handelt sich nicht um die aktuelle Plattform, die wir für Platz für Akkus angepasst haben. Alles ist neu.“ Der Fiat-Manager ist überzeugt, dass der moderne 500e „absolut relevant“ ist – er sei ein „urbaner Tesla“.

Einige halten Kleinwagen für Auslaufmodelle. Die Margen in dem Segment sind gering, die nötigen Maßnahmen für künftige Emissionsvorgaben in der EU und anderen Ländern teuer. Dass Fiat den 500 mit hohen Investitionen fit für die Zukunft gemacht hat, begründete François mit dem Erfolg der Baureihe. Der Wagen verkaufe sich speziell in Europa gut, die Leute würden ihn „lieben“.

Der italienische Hersteller wisse zwar nicht, wie sich das Interesse an Elektroautos genau entwickelt, müsse aber vorbereitet sein. „Die Nachfrage wird wegen der Regularien in Städten mit Sicherheit explodieren“, meinte François. Er merkte an, dass Fiat auch weiter bei herkömmlich angetriebenen Kleinwagen gut aufgestellt sei: Denn der bestehende 500 mit Verbrennungsmotoren werde parallel zum 500e so lange im Programm bleiben, wie es eine „echte Nachfrage“ dafür gibt.

Der 500e kommt mit einer 42-kWh-Batterie für 320 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm auf die Straßen. Von Null auf Hundert soll es mit 87 kW (118 PS) in neun Sekunden gehen. Ist die Batterie leer gefahren, lässt sie sich im Idealfall in 35 Minuten bis 80 Prozent aufladen. Dass für die zu Beginn angebotene limitierte Cabrio-Edition fast 40.000 Euro fällig werden, wird viele Kaufinteressenten nicht abschrecken, glaubt François. Er verwies darauf, dass der aktuelle 500 mit Verbrennungsmotoren als Basismodell wie auch in den teureren Sondereditionen weiter stark nachgefragt werde.

Fiat ziele mit dem 500e darauf ab, Neukunden für die Marke zu gewinnen, erklärte der Markenchef abschließend. Man wolle aber auch die bestehenden Fans des Kleinwagens zum Umstieg auf E-Mobilität bewegen. „Ich denke, es wird ein Mix aus Eroberung und Loyalität. Aber in beiden Fällen ist unsere Zielsetzung dieselbe: Autofahrer vom Umstieg von Benzin auf Elektro zu bewegen.“