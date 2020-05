Das Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Gladbach hat seinen „Electromobility Report“ für den Zeitraum von Januar bis April 2020 veröffentlicht. Tesla ist demnach im rein elektrischen Antriebsbereich der innovativste Hersteller, Volkswagen und Hyundai holen aber deutlich auf. Bei der Nachfrage nach E-Mobilität gab es in den Kernmärkten einen starken Rückgang in China und hohes Wachstum in Europa.

Die E-Mobilitäts-Märkte zeigen sich im internationalen Vergleich laut der Auswertung in den ersten vier Monaten des Jahres vor dem Hintergrund des Coronavirus uneinheitlich: China bleibt mit weitem Abstand der Leitmarkt für Elektrofahrzeuge, die Absatzzahlen sind jedoch stark rückläufig. Die Neuzulassungen von sogenannten New Energy Vehicles (NEV) sanken von April 2019 bis April 2020 um 45 Prozent auf 184.000 Fahrzeuge. Darunter waren 135.000 rein elektrische Fahrzeuge und 49.000 Plug-in-Hybride. Der Marktanteil der NEV sank damit von 5,0 auf 4,2 Prozent.

In wichtigen europäischen Ländern nahm die Nachfrage nach Stromern der Auswertung zufolge trotz der Pandemie stark zu: Die Zahl der Elektrofahrzeuge – das CAM zählt hierzu neben Batterie-Elektroautos auch Plug-in-Hybride – verdoppelte sich in den ersten vier Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 63.000. Treiber der positiven Entwicklung waren zuletzt vor allem die Plug-in-Hybride: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden 209 Prozent mehr zugelassen (rund 32.000/reine E-Autos: rund 31.000). Der Marktanteil der Plug-in-Hybride liegt demnach aktuell bei 3,9 Prozent, während die Elektroautos auf 3,7 Prozent kommen. Insgesamt herrscht damit auf dem deutschen Markt derzeit weltweit die größte Dynamik bei der Entwicklung des E-Fahrzeug-Absatzes (insgesamt +102 % bei E-Autos und Plug-in-Hybriden).

Frankreich schloss zuletzt durch ein Absatzwachstum von 97 Prozent bei vollelektrischen Fahrzeugen zu Deutschland auf. Insgesamt wurden in Frankreich bis April fast genauso viele Elektroautos wie in Deutschland verkauft (27.000). Der Absatz der Plug-in-Hybriden legte um 88 Prozent zu. Gleiches gilt für Großbritannien, wo sich der Absatz von Elektroautos in den ersten vier Monaten 2020 auf 20.000 verdreifachte und Plug-in-Hybrid-Neuzulassungen um 31 Prozent im Vergleich zum Betrachtungszeitraum 2019 zulegten. Anders als in Deutschland gewannen reine Elektrofahrzeuge in Ländern wie Großbritannien und Frankreich gegenüber Plug-in-Hybriden mehr Marktanteile .

Grundsätzlich kann sich die E-Fahrzeug-Nachfrage dem coronabedingten Nachfragerückgang in den wichtigen Ländern Europas entziehen, so das CAM. Im ersten Quartal 2020 seien die Neuzulassungen von Elektroautos in Europa um 82 Prozent gestiegen, während der Gesamtabsatz um 35 Prozent zurückging. Der Marktanteil von reinen Elektrofahrzeugen stieg von 2 auf 4,3 Prozent, der von Plug-in-Hybriden von 1,1 auf 3,25 Prozent. Insgesamt haben sich im ersten Quartal 2020 die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen damit von 3,1 auf 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt.

Innovationsstärke bei Elektroautos

US-Hersteller Tesla habe im Gesamtjahr 2019 sowie im ersten Quartal 2020 mit deutlichem Abstand am meisten Elektroautos absetzen können und bleibe bei reinen Elektrofahrzeugen bei der Innovationsstärke führend, so die Studienautoren. „Allerdings schließt der Volkswagen-Konzern im Bereich der E-Mobilität jedoch mit großen Schritten zu Tesla auf und springt auf Rang 2 (von Rang 4) vor dem auf Rang 3 vorrückenden Hyundai-Konzern.“ Dagegen verschlechterten sich die chinesischen Hersteller BYD und BAIC leicht und rangieren jetzt auf Rang 4 beziehungsweise Rang 6.

Tesla erreicht laut dem CAM vor allem aufgrund der Premium-Limousine Model S, die weiter die höchste Reichweite über alle Segmente hinweg und die beste Stromverbrauchseffizienz aufweise, eine Innovationsstärke von 92,7 Indexpunkten im Betrachtungszeitraum. Der Volkswagen-Konzern, der den auf einem neuen Elektroauto-Baukasten basierenden VW ID.3 in den nächsten Monaten in Serie bringt, profitiere unter anderem vom VW e-up!, der das sparsamste Elektro-Modell seiner Klasse sei, sowie vom 800-Volt-System des Porsche Taycan für das Schnellladen mit bis zu 270 kW.

Die südkoreanischen Auto-Partner Hyundai und Kia schoben sich an den chinesischen Herstellern BYD und BAIC vorbei auf den dritten Platz. Hier sind dem CAM zufolge der Kia e-Soul mit der höchsten Reichweite und dem niedrigsten Verbrauch im Segment sowie der Hyundai Ioniq 2020 in der rein elektrischen Version mit dem niedrigsten Verbrauch im Segment die Innovationsträger. Der Bereich der „High-Performer“ werde von BYD und Renault komplettiert. Sowohl der Qin Pro EV als auch der Song MAX EV aus dem BYD-Konzern würden jeweils mit der zweithöchsten Reichweite im Segment hervorstechen. Renault könne vor allem durch das neue 52-kWh-Lithium-Ionen-Batteriepaket im ZOE punkten. Das Erfolgs-Elektroauto habe mit 390 Kilometern gemäß WLTP-Norm die höchste Reichweite im Kleinwagensegment im Betrachtungszeitraum.

Die deutschen Autohersteller Daimler und BMW rangieren in der CAM-Auswertung aktuell auf den Plätzen 10 und 11. Hier fehle derzeit noch ein breiteres Angebot mit konkurrenzfähigen Reichweiten und Preispositionen in verschiedenen Segmenten, argumentiert das CAM. Unter den „Low Performern“ seien große etablierte Konzerne wie die japanischen Hersteller Toyota und Honda sowie Ford und Fiat-Chrysler. Bei diesen Herstellern finde man bislang nur wenige oder gar keine reinen E-Fahrzeuge in der Produktpalette.

„Mit dem Markthochlauf der Elektromobilität wird eine Neuordnung der Automobilindustrie einhergehen, die das Gesicht der Branche nachhaltig verändert. Neue Wettbewerber im Hersteller- und Zuliefererbereich treten in die automobile Arena und können mit ihren Technologien und Innovationen die ehemaligen Platzhirsche verdrängen. Die Elektromobilität erfordert dabei neue Kompetenzen und Kooperationen, um diesen Wandel erfolgreich zu bewältigen“, sagt Studienleiter Stefan Bratzel. „Es ist erkennbar, dass einige etablierte Akteure die Herausforderung bereits angenommen haben, während andere noch erheblichen Aufholbedarf haben. Im Zuge der Corona-Krise sollte eine weitere Fokussierung der F&E-Anstrengungen stattfinden, da kaum ein Hersteller mehr die Parallelität einer Vielzahl unterschiedlicher Antriebskonzepte langfristig stemmen kann.“