Mit dem ersten Elektroauto von Ferrari wird nicht vor Mitte des Jahrzehnts gerechnet. Dass der italienische Sportwagenbauer erst später in dieses Segment einsteigen will, liegt laut Marketing- und Geschäftsvorstand Enrico Galliera am aktuellen Stand der Technik. Ein vollelektrisches Modell müsse der Historie der Marke gerecht werden – das sei derzeit nicht möglich.

Offiziell hat Ferrari bisher nichts Konkretes zu seinen Plänen für Elektroautos verkündet. Ein durchgesickertes Patent lässt Autocar zufolge vermuten, dass das Management einen Zweisitzer favorisiert. Galliera sagte dem britischen Automagazin jetzt, dass es mindestens noch fünf Jahre kein rein batteriebetriebenes Modell des Herstellers geben werde. Das würden auch bald kommende Voll-Stromer im Luxus-Segment wie etwa die von Automobili Pininfarina nicht ändern.

„Es gibt einige Wettbewerber, die in den Markt einsteigen, mit neuen Technologien, die wir uns ansehen, aber wird das zum Problem für Ferrari? Ich denke nicht, weil wir mit Ferrari eine spezifische Nische im Visier haben“, so Galliera. Bei den Italienern sei man davon überzeugt, dass die Batterie-Technologie für die Bedürfnisse eines „Supercars“ noch nicht weit genug fortgeschritten ist – und das werde die nächsten fünf Jahre so bleiben. Sobald die technischen Möglichkeiten den Ansprüchen von Ferrari genügen, könnte es ein Elektroauto der Fiat-Tochter geben, sagte Galliera. Dabei müsse es sich um „etwas Neues“ am Markt handeln, denn neue Technologien seien fester Bestandteil der Marke.

Der neue Supersportwagen SF90 Stradale mit Plug-in-Hybrid-Technik habe gezeigt, dass Ferrari-Käufer der Elektrifizierung gegenüber offen seien, so Galliera weiter. „Wir haben Kunden, die es lieben, den Elektro-Modus morgens zum leisen Verlassen ihres Hauses zu verwenden, anschließend können sie auf der Straße den Verbrennungsmotor nutzen und den Ferrari-Sound hören.“

Der Ferrari-Manager merkte an, dass die Geräuschkulisse herkömmlich angetriebener Ferraris eine der Herausforderungen bei der Entwicklung von leisen Elektroautos sei. Das Unternehmen arbeite hart an einer Lösung, habe bisher jedoch keine gefunden. „Aber wenn die Zeit für Ferrari gekommen ist, dann werden wir eine Antwort haben – und ich verspreche, dass es eine elegante Antwort sein wird“, betonte Galliera.