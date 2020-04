Pininfarina bringt in diesem Jahr mit dem fast zwei Millionen Euro teuren Battista sein erstes eigenes Elektroauto auf den Markt. Mit der dazu ins Leben gerufenen Marke Automobili Pininfarina sind weitere Modelle im Luxus-Segment vorgesehen – zu einem davon gibt es nun neue Informationen.

Als zweite Baureihe bringe Pininfarina ein elektrisches SUV auf den Markt, berichtet Autocar. Offiziell vorgestellt werden soll das Modell diesen August, der Marktstart werde für Ende 2022 anvisiert. Das Automagazin habe bereits einen Ausblick auf den „Pura Vision“ erhalten und darauf basierend den folgenden Entwurf erstellt:

The @AutomobiliPinin Battista will get an SUV follow-up by 2022, promising electric luxury and 1000bhp https://t.co/W4FaXMIDNK pic.twitter.com/WpGq82uZd5

— Autocar (@autocar) April 22, 2020