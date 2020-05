Die Bundesregierung will mit einem im März auf den Weg gebrachten Gesetz die Voraussetzungen für das Laden von Elektroautos zu Hause, am Arbeitsplatz oder bei alltäglichen Besorgungen verbessern. Aktuell wird über die neuen Regeln im Bundestag verhandelt. Den Grünen geht das geplante Gesetz nicht weit genug.

Eine umfassende Ladeinfrastruktur gilt als wesentlich für den Durchbruch der E-Mobilität in den Massenmarkt, an vielen Wohn- und gewerblich genutzten Gebäuden fehlt es aber noch an Lademöglichkeiten. Das neue Gesetz der Bundesregierung soll hier Abhilfe schaffen. Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass es bei einem Neubau oder einer größeren Renovierung von Nichtwohngebäuden mit mehr als zehn Parkplätzen auf jedem fünften Stellplatz einen Ladepunkt geben muss. Bei Wohngebäuden sollen dagegen nur Leitungs-Leerrohre für eine spätere Nachrüstung vorgeschrieben werden.

Die Grünen im Bundestag fordern laut einem Bericht Nachbesserungen: In einem Änderungsantrag spreche sich die Fraktion für „deutlich mehr Ladesäulen“ als bisher geplant aus, so die Berliner Morgenpost. Bei neuen oder renovierten Wohn- wie Nichtwohngebäuden mit mindestens fünf Stellplätzen solle jeder zweite Stellplatz mit einem Ladepunkt versehen werden. Alle anderen Stellplätze müssten mit Leerrohren ausgestattet werden, heiße es in dem der Redaktion vorliegenden Antrag.

„Um den Aufbau privater Ladestationen anzukurbeln, reicht es überhaupt nicht aus, nur die Mindestvorgaben der EU-Richtlinie umzusetzen, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen Stephan Kühn der Morgenpost. Der aktuelle Stand des Gesetzes sei eine „Schmalspurlösung der Bundesregierung“, die den Markthochlauf der Elektromobilität „völlig ausbremsen“ würde. Dies wäre vor allem während der Coronavirus-Krise „ein fatales Signal“.

Die Grünen wollen laut dem Bericht durchsetzen, dass die angestrebten Änderungen auch für selbst genutzte Gebäude kleinerer und mittlerer Unternehmen gelten. Diese sind nach dem bisherigen Gesetzentwurf von den Regelungen ausgenommen. Die Partei setze sich zudem dafür ein, dass die neuen Vorgaben früher wirksam werden: Statt ab März 2021 sollen sie bereits ab Januar nächsten Jahres gelten.

Bei nicht zum Wohnen genutzte Gebäuden mit mehr als 20 Stellplätzen sieht der derzeitige Gesetzesentwurf vor, dass ab 2025 mindestens ein Ladepunkt vorhanden sein muss. Auch hier wollen die Grünen der Morgenpost zufolge mehr: Die Regelung soll bereits 2023 und ab zehn Stellplätzen greifen, jeder vierte Stellplatz soll mit einem Ladepunkt ausgestattet werden, heiße es in dem Antrag.