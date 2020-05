Auch Ford musste wegen dem Coronavirus seine Produktion und Geschäftstätigkeit weltweit zurückfahren – das wirkt sich offenbar auf die Einführung des Elektroauto-Hoffnungsträgers Mustang Mach-E aus. Der US-Hersteller teilte Kunden laut Medienberichten mit, dass der SUV-Crossover mit Batterie-Antrieb in einigen europäischen Märkten später als geplant ausgeliefert wird.

Meldungen über eine entsprechende Nachricht von Ford gibt es bisher aus den Niederlanden, Norwegen, Frankreich und Großbritannien. Dort haben Vorbesteller des Mustang Mach-E demnach E-Mails erhalten, in denen als Termin für den Beginn der Auslieferung Anfang nächstes Jahr genannt wird. Eigentlich sollten die ersten Exemplare in diesen Ländern schon 2020 an Käufer übergeben werden.

Informationen von deutschen Interessenten zu einer Verspätung des Mustang Mach-E gibt es derzeit nicht. Ford hat sich auch noch nicht offiziell zu einem möglichen neuen Zeitplan für sein erstes von Grund auf als Stromer entwickeltes Modell geäußert. Angesichts der Herausforderungen durch den Coronavirus für die Branche scheinen ein oder mehrere Monate Verspätung des Mustang Mach-E in Europa aber wahrscheinlich. In den USA soll er wie angekündigt in diesem Jahr an Kunden übergeben werden. Das habe Ford in mehreren Foren im Netz versichert, berichtet unter anderem InsideEVs.

Der Mustang Mach-E ist das neue Elektroauto-Flaggschiff von Ford und damit sehr wichtig für die E-Mobilitäts-Offensive des Traditionskonzerns. Das 4,71 Meter lange SUV im Crossover-Stil gibt es wahlweise mit zwei Batterie-Optionen, mit Heck- oder Allradantrieb sowie in verschiedenen Leistungsstufen. In Deutschland wird das Modell in Ausführungen ab 46.900 Euro und mit bis zu 600 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm angeboten.

Ford hatte 2018 angekündigt, weltweit über 11 Milliarden Dollar in seine Elektrifizierung zu investieren. Von jeder in Europa auf den Markt kommenden Pkw-Baureihe werde es mindestens eine E-Version geben, hieß es. Bis Ende 2021 sollen die hiesigen Kunden die Wahl zwischen 18 elektrifiziertem Modellen haben. In diesem Jahr wollte Ford 14 E-Fahrzeuge in Europa einführen – wie sich die aktuelle Pandemie darauf auswirkt, bleibt abzuwarten.