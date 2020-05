Kia plant ein neues Modell ähnlich dem von Citroën Anfang des Jahres angekündigten Kleinst-Elektroauto Ami. Der Stadtflitzer soll die wegen der Coronavirus-Pandemie bei vielen aufkommenden Ängste vor öffentlichen Verkehrsmitteln adressieren.

Citroën hatte den Ami zunächst als Studie vorgestellt. Vor zwei Monaten präsentierten die Franzosen dann eine weiterentwickelte Version und kündigten die Serienproduktion an. Das speziell für die Stadt konzipierte kleine Batterie-Auto mit Platz für zwei Personen, 45 km/h Höchstgeschwindigkeit und 70 Kilometer Reichweite sei auf großes Interesse gestoßen, hieß es. In Frankreich soll die Baureihe noch in diesem Jahr ab einer monatlichen Leasingrate von 19,99 Euro mit 2644 Euro Anzahlung starten. Kaufinteressenten sollen den Ami abzüglich staatlicher Förderung für 6000 Euro erwerben können.

Kia prüft angesichts der Coronavirus-Pandemie nun ein eigenes Kleinstauto mit Strom-Antrieb. „Die Leute wollen sich heute sicher fühlen. Wir wissen das von einer Umfrage nach dem Coronavirus in China, die zeigte, dass die Leute von öffentlichen auf private Verkehrsmittel wechseln“, sagte der Europa-Chef des südkoreanischen Autobauers Emilio Herrera im Gespräch mit AutoExpress. „Ich denke, wenn die Leute in London die Wahl hätten, würden sie sich für die Fahrt mit einem eigenen Auto entscheiden.“ Kia sehe in einem Mikrofahrzeug für den Einsatz im urbanen Raum „echtes Potential“.

Wird der angedachte Mini-Pkw realisiert, werde es sich um ein reines Elektroauto mit überschaubarer Reichweite handeln, erklärte Herrera. Vorgesehen sei ein Leichtkraftfahrzeug der Klasse L6 oder L7 ähnlich dem Citroën Ami. Wie der französische Wettbewerber strebe Kia für seinen elektrischen Stadtflitzer einen möglichst günstigen Preis an, wahrscheinlich werde es Abo- oder flexible Miet-Modelle geben.

Die von Kia für das Kleinst-Elektroauto entwickelte Technologie könnte später auch von der Konzernschwester Hyundai verwendet werden, so Herrera. Die Idee sei, die Plattform weltweit einzusetzen. Um den Preis niedrig zu halten, visiere man eine große Produktion an. Einen konkreten Zeitplan für das neue Modell nannte Herrera nicht, AutoExpress spekuliert über eine Verfügbarkeit ab dem Jahr 2022.