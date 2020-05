Mercedes Elektro-Kleinbus EQV kann bestellt werden

Ab sofort kann der neue Elektro-Kleinbus EQV von Mercedes-Benz bestellt werden. Zur Markteinführung ist das als batteriebetriebene Großraumlimousine beworbene Modell als EQV 300 in der Variante mit langem Radstand und einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm erhältlich.

Der unter der Front an der Vorderachse sitzende elektrische Antriebsstrang des EQV erzeugt eine Spitzenleistung von 150 kW (204 PS) und ein Drehmoment von 362 Newtonmetern. Die Elektromaschine, das Getriebe mit fester Übersetzung, das Kühlsystem sowie die Leistungselektronik bilden dabei eine Einheit. Die Höchstgeschwindigkeit liegt standardmäßig bei 140 km/h, 160 km/h werden als Sonderausstattung angeboten.

Der offizielle Stromverbrauch beträgt beim EQV kombiniert 26,4 – 26,3 kWh/100, die Reichweite gemäß WLTP-Norm 418 Kilometer. Die Energie für den Vortrieb stellt eine Lithium-Ionen-Batterie mit 90 kWh Netto-Kapazität (100 kWh brutto) im Unterboden des Fahrzeugs zur Verfügung. Auf die Batterie gibt es eine Garantie bis 160.000 Kilometer oder acht Jahre.

Der EQV nutzt einen wassergekühlten Bordlader mit einer Leistung von 11 kW. Via CSS-Standard kann im Idealfall mit der serienmäßigen maximalen Ladeleistung von 110 kW an einer öffentlichen Schnellladestation in rund 45 Minuten von 10 bis 80 Prozent aufgeladen werden. Unterstützend wird im Schub- oder Bremsbetrieb mechanische Drehbewegung in elektrische Energie gewandelt und zum Auffrischen der Batterie verwendet. Die Stärke der Rekuperation lässt sich über Schaltwippen hinter dem Lenkrad anpassen.

Durch die Unterbringung der Batterie im Unterboden steht laut Mercedes der Innenraum uneingeschränkt zur Verfügung. Es sind mehrere Sitzkonfigurationen möglich, darunter mit sechs Einzelsitzen. Durch den flexiblen Einbau von Einzelsitzen oder Sitzbänken lässt sich der EQV auch zum Sieben- oder Achtsitzer umfunktionieren. Als Gepäckraum stehen je nach Ausstattung maximal 1410 Liter bereit.

Preislich startet der EQV 300 bei 71.388,10 Euro brutto. Enthalten ist unter anderem ein Wartungspaket für vier Jahre, das in diesem Zeitraum die Kosten der Wartungsarbeiten gemäß Serviceheft und Herstellervorgaben abdeckt. Einen Termin für den Auslieferungsbeginn des EQV hat Mercedes noch nicht genannt.