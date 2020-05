Tesla-Chef Elon Musk zeigt in „Jay Leno’s Garage“ demnächst den neuen „Cybertruck“. Neben dem Pickup-Truck präsentiert Musk in der TV-Show von US-Talklegende Jay Leno laut ersten Ausschnitten auch das Mittelklasse-SUV Model Y sowie den Nachfolger der ersten Baureihe der Marke – den Roadster II. Mit Blick auf Letzteren versicherte Musk, neue Maßstäbe bei Sportwagen setzen zu wollen.

Die zweite Generation des Roadster wurde Ende 2017 überraschend zusammen mit dem ersten Elektro-Lkw von Tesla vorgestellt. Beide Fahrzeuge kommen später als geplant auf den Markt, der ursprünglich für dieses Jahr vorgesehene Roadster II hat dabei Musk zufolge derzeit eher geringe Priorität. Die ehrgeizigen Pläne für das neue Technologie-Flaggschiff des Elektroauto-Branchenprimus haben sich nicht geändert, im Gespräch mit Jay Leno bekräftigte der Tesla-Chef seine hohen Ansprüche für den Super-Stromer.

Angekündigt hatte Musk den neuen Roadster mit einer Beschleunigung von 0-60 mph (0-97 km/h) in unter zwei Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei über 400 km/h liegen, die Reichweite trotz der enormen Leistung bei 1000 Kilometern. Später hieß es, dass die Daten lediglich für die Basisversion gelten würden. Es soll also noch potentere Versionen geben, das will Musk unter anderem mit Technik des von ihm gegründeten Raumfahrtunternehmens SpaceX realisieren.

„Wir werden unter extrem hohen Druck komprimierte Luft nutzen – es ist eine Kaltgas-Schubdüse“, sagte Musk zu Jay Leno. „Die Hauptschubdüse wird hinter dem Nummernschild sein. Zum Beschleunigen senkt sich das Nummernschild ab und hinter dem Nummernschild ist ein Raketenantrieb. Es ist wie bei James Bond.“

Der Roadster werde in limitierter Stückzahl gebaut, erklärte Musk weiter. Darunter versteht er allerdings 10.000 Exemplare pro Jahr. Im Vergleich zu etwa dem Volumenmodell Model 3 ist das tatsächlich wenig, im Segment der Supersportwagen jedoch eine durchaus beachtenswerte Menge – insbesondere angesichts des Preises von mindestens 250.000 Dollar (ca. 230.000 Euro).